Il video è già virale su TikTok: le influencer ci insegnano come fare i boccoli con la cintura dell’accappatoio! Se siete anche voi super curiose di scoprire come si fa, e come si possono ottenere in modo facile e comodo delle splendide onde, allora questo è l’articolo perfetto per voi!

Le influencer ci insegnano: come fare i boccoli con la cintura dell’accappatoio? Il video virale su TikTok

Come realizzare degli splendidi boccoli, utilizzando solo la cintura dell’accappatoio? Le influencer ce lo insegnano su TikTok, e anche su Instagram! Ormai, la piega di tendenza del 2023 pare proprio questa: morbide onde, realizzate con questo metodo semplice e veloce, e che apporta anche tanti vantaggi! E dunque, vediamo insieme quali sono i semplici e veloci passaggi, per realizzare una piega perfetta, come dal parrucchiere, ma a casa nostra!

Non è infatti un mistero: tutte vogliamo dei capelli splendidi, luminosi e liberi dal crespo: e specialmente durante l’estate, e ai primi accenni di autunno, quando si ritorna dalle vacanze, le nostre chiome risultano spesso più stressate, deboli e spente. Ecco quindi, come correre velocemente ai ripari.

Come fare i boccoli con la cintura dell’accapatoio in 4 step

Vediamo quindi quale sarà il procedimento per realizzare questa splendida piega mossa e vaporosa, solo con la cintura dell’accappatoio!

Prima di tutto, è bene lavare i capelli, applicare un balsamo o una maschera per idratare e nutrire le lunghezze. In seguito, consigliamo di vaporizzare un termoprotettore, o dell’olio naturale, come quello di argan, per rendere più luminosa la chioma durante l’asciugatura.

In seguito, si procede con l’asciugatura con phon: se le condizioni meteo e le temperature lo consentono, si potrà anche scegliere di far asciugare i capelli al naturale. In entrambi i casi, qualunque sia la vostra scelta, è importante che le chiome non siano mai completamente asciutte: infatti, mantenere un po’ di umidità interna al fusto, renderà il capello più flessibile e pronto per essere messo in piega. E proprio quando verranno messi in piega, i capelli si asciugheranno lentamente e nella forma desiderata!

Adesso, passiamo alla piega: si prende la cintura dell’accappatoio e si fissa sulla sommità del capo con una pinza per capelli. I due lembi della cinta, devono scendere paralleli, in perpendicolare ai due lati della chioma. Ora, per ciascun lato, basterà prendere le ciocche, e avvolgerle delicatamente intorno alla cintura, per tutta quanta la loro lunghezza. Questo procedimento deve essere realizzato con attenzione, perché i capelli devono essere ben pettinati, e non devono creare pieghe su loro stessi. Inoltre, devono essere tutti ben arrotolati: se qualche ciocca scapperà dalla cintura, l’effetto non sarà omogeneo.

Per finire, si prendono i due lembi della cintura, si portano oltre le spalle e si legano, non troppo stretti, con un elastico sulla nuca. Si consiglia anche, di vaporizzare poca acqua sulle chiome, prima di andare a dormire con questa acconciatura: durante la piega, così, i capelli non diventeranno elettrici. Basteranno poche ore per ottenere un risultato mosso e morbido: se però volete che la piega duri più a lungo, provate a dormire tutta la notte con questa acconciatura.

@adrianaspink Vediamo se funziona… ci avete mai provato? #capellimossi #barhrobecurls #capellimossisenzapiastra ♬ suono originale – Adriana Spink

Esiste anche un noto brand, proprio dedicato alla cura dei capelli, che ha brevettato un metodo molto simile a quello della cintura dell’accappatoio,che tanto spopola sui social. Sta quindi a noi scegliere se investire in un nuovo tool per capelli, oppure risparmiare, con una piega heatless e anche economica!