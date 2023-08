Capelli crespi: come prendersene cura

Per i capelli crespi si consigliano prodotti che siano adeguati come shampoo delicati e maschere disciplinanti per domarli.

La chioma è fonte di bellezza, ma i capelli, specie se non trattati nel modo giusto, possono andare incontro a problematiche. A causa dell’umidità o di altri fattori, si rischia di avere i capelli crespi che risultano poi difficili da domare e acconciare. Per migliorare l’aspetto e la salute del capello, qui una serie di trattamenti e procedimenti per la loro salute.

Capelli crespi

Un tipo di capello che può risultare particolarmente difficile da gestire soprattutto se sottoposto a stress o si usano prodotti non adeguati. I capelli crespi, nei cambi di stagione, vanno maggiormente incontro a determinate problematiche che rischiano di farli apparire non al meglio della loro condizione e stato di benessere.

Solitamente tendono a presentarsi gonfi, rovinano il taglio e opacizzano il colore. Tutti questi elementi danno poi l’idea di un capello e una capigliatura poco curata e quindi antiestetica. Si riconosce perché si presenta molto ruvido e secco, dovuto anche a un fattore principale come l’umidità che va a danneggiarli.

Con le cuticole che si aprono, l’umidità entra nel capello portando a avere una capigliatura gonfia e crespa, quindi particolarmente difficile da gestire. Oltre all’umidità, anche i fattori genetici vanno a influire notevolmente sui capelli crespi a causa di una conformazione dovuta ai follicoli piliferi. I trattamenti e prodotti inadeguati vanno a indebolire e peggiorare la cute.

I phon e le piastre stressano il capello causando il cosiddetto effetto paglia che risulta antiestetico. Alcuni alimenti poco nutrienti, insieme anche a una scarsa idratazione, determinano capelli crespi e indomabili, se non curati nel modo giusto.

Capelli crespi: consigli

Per evitare di avere capelli crespi, si consiglia di ricorrere ad alcuni trucchi e stratagemmi che sicuramente possono aiutare. In caso di tinture, è meglio evitare quelle chimiche che sono ricche di componenti aggressive puntando su quelle naturali che non fanno del male al capello e permettono di farlo crescere bene.

Lo shampoo deve essere delicato e nutriente. Al momento dell’uso del phon è bene non tenerlo troppo vicino al capello, ma tenerlo a una distanza di almeno 20 centimetri. Bisogna anche non esagerare con la temperatura dal momento che il calore eccessivo va a disidratare il capello in quanto mancante di idratazione necessaria.

Per quanto riguarda il lavaggio, è bene lavare i capelli crespi non più di due volte a settimana poiché lavarli troppo spesso rende i capelli maggiormente crespi. Uno shampoo anticrespo privo di solfati e parabeni a cui abbinare anche un balsamo idratante per un effetto setoso e delicato è sicuramente il prodotto maggiormente indicato per il benessere della chioma.

I capelli vanno pettinati nel modo giusto usando una spazzola di setole di cinghiale e pettinarli sempre quando sono asciutti e mai bagnati o inumiditi. Per l’asciugatura, è bene usare della carta assorbente evitando così l’uso dell’asciugamano. Bisogna che non siano eccessivamente vicino a fonti di calore.

Capelli crespi: prodotti online

Per trattare nel modo migliore una chioma di questo genere sono necessari prodotti adatti che si ordinano a buoni prezzi su Amazon. Sull’e-commerce cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica mette in risalto i tre migliori prodotti per capelli crespi da usare secondo le recensioni dei consumatori e scelti tra quelli più benefici per la chioma.

1)Kérastase Discipline spray

Uno spray anticrespo adatto a capelli crespi e indisciplinati dalla formula liquida nella confezione da 1500 ml. Protegge i capelli dal calore eccessivo in modo che siano più lisci e morbidi. Dona la giusta protezione durante il processo di asciugatura. Basta spruzzare il prodotto sui capelli asciutti distribuendolo molto bene.

2)Thelia Beauty kit per capelli

Un kit che comprende una maschera disciplinante, un olio illuminante e una maschera ristrutturante per capelli crespi e secchi o danneggiati. Dona morbidezza alle punte, mentre l’olio garantisce luminosità e disciplina il capello. Prima si usa lo shampoo, poi l’olio e infine la maschera da lasciare in posa per poi risciacquare.

3)Spray capelli anti umidità

Un trattamento indicato per capelli che sono crespi o indisciplinati a causa dell’umidità. Una formula innovativa in spray che protegge il capello dando la giusta morbidezza. Molto leggera e delicata che evita di avere una chioma unta o appiccicosa. Una formula a lunga durata indicata per capelli ricci o lisci da applicare per vari lavaggi. Uno spray ecosostenibile e senza parabeni.

