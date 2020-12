Le macchie da acne sono il cruccio e il problema di moltissime persone. Fastidiose, ben visibili e molto spesso arrossate. Sembra proprio che nulla sia efficace per eliminarle o almeno ridurle il più possibile. In realtà, non è proprio così: esistono diverse soluzioni, anche naturali, che possono migliorare la situazione.

Ecco qui di seguito i consigli e i rimedi più efficaci su come combattere l’acne sul viso.

Come combattere l’acne sul viso

Non è affatto vero che le macchie, i segni, le cicatrici relative all’acne non possano scomparire col tempo. Certo, le più profonde sono destinate a rimanere, a meno che non decidiate di sottoporvi a cure e trattamenti più specifici. Ma è possibile ridurre o eliminare del tutto quelle più superficiali, utilizzando ad esempio ingredienti naturali.

Ecco qui di seguito i rimedi più efficaci da cui prendere spunto:

Prodotti a base di CBD

Indicati per lenire e ridurre i rossori intorno alle macchie acneiche, i prodotti a base di CBD hanno un elevato potere calmante e antinfiammatorio. Se poi il CBD viene associato all’acido ialuronico e utilizzato sotto forma di olio, ha un effetto riempitivo e rimpolpante. Infatti è in grado di distendere la pelle del viso rimpolpandola e dare nuovo vigore.

AHA e acido salicilico

Esfoliare la pelle del viso è uno step fondamentale per la skincare routine di ogni donna, ma soprattutto per quelle con macchie e cicatrici acneiche. Infatti, l’esfoliazione tende a cambiare aspetto al viso, depurandolo e rendendolo più pulito.

Si può ad esempio utilizzare un tonico a base di AHA (acido lattico o mandelico) e bisogna utilizzarlo tutti i giorni. Oppure si può optare per un ciclo di trattamenti a base di acido salicilico. Invece, maschere per il peeling o trattamenti a base di acidi sono più aggressivi e sono consigliati solo una volta a settimana. Tuttavia, per un uso più specifico, è opportuno consultare un medico dermatologo che sia in grado di dire quali sono le esigenze e le controindicazioni per i singoli casi.

Nicotinamide

Forse la nicotinamide non è molto conosciuta ma è indicata per ridurre e migliorare cicatrici e macchie provocate dal sole. Essa è una vitamina idrosolubile e fa parte del gruppo B; lavora sugli enzimi responsabili della pigmentazione, inibendoli. Ma la nicotinamide ha anche un potere antinfiammatorio, agisce infatti sulla texture della pelle, impedendo irritazioni e rossori.

Vitamina C

La vitamina C è tra i rimedi naturali più efficaci perché illumina e rischiara la pelle del viso, tende a mitigare i segni e a ridurre il rossore delle macchie. Insomma, l’alleato perfetto!

Curcuma

Invece la curcuma ha un’azione antimicrobica e antisettica, ciò significa che riduce la produzione di microbi e batteri sulla pelle. E di conseguenza, questo porta ad alleviare il rossore e l’infiammazione sul viso. Una ricetta molto efficace da provare e da usare come maschera è a base di curcuma che deve essere mescolata con un po’ di miele. Bisogna applicarla sulle cicatrici acneiche.

Retinolo

Infine, il retinolo è molto utile perché agisce sulle proprietà rigenerative della pelle, impedendo così la formazione di nuovi segni e rughe del viso.