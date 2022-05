Claudio Sona pronto al GF Vip 7: l’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Claudio Sona sarebbe pronto a entrare al GF Vip 7 in compagnia del fidanzato, Nick Cornia.

Claudio Sona al GF Vip 7

Claudio Sona è pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7? Secondo i rumor in circolazione sì, e in coppia con lui potrebbe entrare anche il fidanzato Nick Cornia.

Al momento la questione non ha ricevuto conferme, e Signorini sarebbe alla ricerca di personaggi più o meno noti che possano comporre il cast della nuova edizione del programma. In merito alla sua possibile partecipazione allo show, Sona ha detto:

“Farei volentieri un reality show. GF Vip col mio fidanzato Nick Cornia? Sarebbe bello. A me piace essere un leader, avere in mano la situazione, ma so anche essere sensibile e diplomatico.

Ho passioni e modi di vedere la vita interessanti. Io penso di essere molto buono, di essere una persona comprensiva, ma il GF Vip sicuramente sarebbe un’esperienza che andrebbe a tirarmi fuori ciò che non si vede nella quotidianità di tutti i giorni. Mostrerei il mio vero carattere.”

La storia d’amore

Claudio Sona e Nick Cornia sono legati da ben 2 anni e oggi sembrano essere più felici e uniti che mai.

In merito alla sua storia d’amore con il fidanzato, Claudio Sona ha ammesso: “Entrambi siamo gelosi, ma non siamo ossessionati l’uno dall’altro. Se c’è uno sguardo che non capiamo o una parola di troppo subentra il fattore della gelosia, ma normalmente abbiamo due caratteracci e litighiamo per alcune cose, fra cui il disordine. Nick non imparerà mai a buttare fuori il disordine dalla sua vita. Il rapporto con le nostre famiglie? È serenissimo. Vado molto d’accordo con suo padre e sua madre”.