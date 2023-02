Claudio Lippi: carriera e vita privata

Claudio Lippi è stato un grande personaggio della televisione italiana e ha lavorato a lungo con Maurizio Costanzo, di cui ha parlato dopo la sua scomparsa. Scopriamo insieme la vita privata e la carriera di Claudio Lippi.

Claudio Lippi: età, moglie, figli e malattia

Claudio Lippi è nato a Milano il 3 giugno 1945 ed è un conduttore televisivo. Si è sposato per la prima volta nel 1975, con l’attrice Laura Belli. I due hanno avuto una figlia di nome Lenni, ma il loro matrimonio è finito prima del 1980. In seguito, è stato sposato dal 1989 al 1994 con Kerima Simula, da cui ha avuto una figlia di nome Federica. Successivamente è stato legato alla presentatrice Luana Ravegnini fino al 1997.

Una relazione che fece scalpore per via della differenza d’età tra i due, di circa vent’anni. Dal 2000 è tornato insieme alla ex moglie Kerima, che ha voluto risposare. La loro figlia Federica li ha resi nonni di Mya, a cui il conduttore è davvero molto legato. Nel 2016 ha avuto un problema di salute serio. A causa di alcuni malori e di avvisaglie al cuore, il presentatore è stato ricoverato per diverso tempo all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove gli sono stati inseriti tre by-pass cardiaci.

Claudio Lippi: la carriera

Prima di arrivare in televisione, Claudio Lippi è stato un cantante e un produttore discografico. Nei primi anni Sessanta ha fatto il suo esordio come cantante, prima solista e poi con il gruppo I Crociati. Nel 1968 ha iniziato a cantare insieme a suo fratello, con cui ha fondato un’etichetta discografica. Ha poi iniziato a lavorare in radio e a condurre programmi televisivi per ragazzi. Negli anni Ottanta è arrivato in Rai, per poi passare a Mediaset, dove ha condotto programmi di grande successo come Buona Domenica, La Corrida e Mai dire goal. Dopo un periodo di assenza, è tornato in televisione nel 2010, con il game show I love Italy, su Rai 2. Nel luglio 2011 ha condotto su Rai International il Gran Gala del Made in Italy, l’oscar delle eccellenze italiane, scritto e prodotto da Nicola Paparusso e Gian Carlo Nicotra. La sua ultima apparizione in tv risale al 2019, nella co-conduzione de La prova del cuoco insieme ad Elisa Isoardi. Da quel momento è stato solo ospite in qualche trasmissione televisiva.

Claudio Lippi: il rapporto con Maurizio Costanzo

Recentemente è stato ospite de La Vita in Diretta, per ricordare Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio, insieme al resto del cast di Buona Domenica, Paola Barale, Roberta Capua e Massimo Lopez. “Non è stato solo un buon giornalista, era estremamente intelligente, educato e diretto. Tutto quello che aveva da dire, non lo diceva mai alle spalle. È stato l’autore di una televisione irripetibile” ha dichiarato commosso. “Stiamo vivendo un momento che credo di non aver mai vissuto in cinquant’anni di lavoro, al di là del senso di colpa che provo nel ricordare qualcuno che io pensavo eterno. Non voglio mancare di rispetto a quelli che già ci hanno lasciato. Io credo che il segreto di Maurizio Costanzo sia quello di essere rimasto un eterno bambino. Lui rideva come un bambino e rideva anche per le cazzate, scusate la parola. Questo era un grande segreto” ha raccontato Claudio Lippi, senza riuscire a trattenere le lacrime.