Classifica delle vip donne più sexy a 50 anni

Chi lo ha detto che per essere attraenti bisogna essere giovani? Assolutamente no, infatti le donne mature a volte sono decisamente più affascinanti!

Le donne vip più sexy a 50 anni: chi sono?

A dimostrazione di quanto affermato, vi offriamo una classifica delle donne cinquantenni vip più sexy che, proprio a dispetto della loro età, sfoggiano una silhouette da far invidia a qualunque ventenne…

Non a caso, una recente ricerca inglese, suggerita da una dei più noti marchi di lingerie, Playtex, ha dimostrato come gran parte delle donne intervistate, over 45, affermasse di essere molto più felice ora di quanto non lo fosse a 20 anni.

Gran parte di esse conduce una vita sessuale appagante e una non proprio irrilevante percentuale, circa l’11%, flirta con potenziali partner proprio attraverso uno dei canali maggiormente utilizzati dai teenager, i social network.

Tra le celebrità molto attente alla forma fisica, con giornate trascorse in palestra, massaggi, diete personalizzate e vacanze in completo lusso e relax, per questo in grado di sfoggiare un fisico davvero da mozzare il fiato ben oltre gli anta, abbiamo ad esempio la bella Antonella Clerici, dalle forme alquanto generose, la super tonica Carmen Russo, Paola Ferrari o l’affascinante Alba Parietti fino ad arrivare alle donne di Hollywood come la brava e seducente Michelle Pfeiffer, o chi non ricorda l’inquietante bellezza della protagonista del film Basic Instinct, Sharon Stone, ed ancora Julianne Moore o la super sexy diva della musica, Madonna.