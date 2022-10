Nota al pubblico per essere ospite ricorrente della cucina de La Prova del Cuoco ed È Sempre Mezzogiorno condotti da Antonella Clerici: Chloe Facchini è una chef nata in provincia di Bologna e amante della cucina da sempre.

Giovedì 20 ottobre 2022 sarà ospite del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei, sulla sua vita e sulla sua grande passione.

Chloe Facchini è nata 40 anni fa in provincia di Bologna, a Monte San Pietro. Nata con il nome Riccardo Facchini, la chef è oggi “orgogliosamente donna transgender“, proprio come recita la sua bio di Instagram.

Si appassiona di cucina da bambina, grazie alla figura della nonna che le ha insegnato numerose ricette sfiziose.

Diplomata all’Istituto Alberghiero, Facchini si è iscritta all’Università, frequentando la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e conseguendo dunque la Laurea.

Dopo la Laurea ha iniziato a lavorare in diversi ristoranti sia in Italia, sia nel resto d’Europa, continuando a fare crescere dentro di sé la voglia di migliorare e di fare della sua passione un vero e proprio lavoro. Il suo trampolino di lancio? Lo stage frequentato nella grande cucina dello chef stellato Anthony Genovese; grazie a quell’esperienza, infatti, Chloe Facchini è riuscita a sbarcare nelle vetrine più importanti della televisione italiana.

Oltre alla nota trasmissione culinaria La prova del Cuoco condotta da Antonella Clerici, Facchini ha anche partecipato a varie trasmissioni andate in onda su Sky Uno e su Bravo Tv.

Attualmente lavora come docente di cucina e di pasticceria, ma si occupa anche di consulenze volte al miglioramento dei processi produttivi all’interno delle cucine dei ristoranti.

Chloe Facchini, chef ormai conosciuta dal mondo della televisione e della ristorazione, ha una storia privata fatta di alti e di bassi e di emozioni contrastanti. Solo chi nasce in un corpo che non sente suo può capire la sensazione e Chloe Facchini ha voluto raccontare tutta la sua storia all’interno di un libro. Il titolo è Donna, è edito da Edizioni del Loggione ed è disponibile a partire dal 30 ottobre 2022.

“Chi sono?”. Parrebbe una domanda semplice, eppure tutti avremo qualche difficoltà a dare una risposta esaustiva. Ancora di più se, per molto tempo, sentiamo che la risposta che stiamo per dare è sbagliata. Perché “chi sono” non è solo un nome sui documenti, ma è la nostra storia, quella plasmata dalla famiglia in cui siamo nati e quella che ci siamo costruiti da soli, con dolore, sacrificio, sofferenza, determinazione e consapevolezza.