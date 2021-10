Durante la sua trasmissione, É sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si è espresso in merito all’affossamento del DDL Zan.

Antonella Clerici: il DDL Zan

Anche Antonella Clerici – così come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo – si è espressa pubblicamente in merito all’affosamento del DDL Zan, il cui iter di legge è stato interrotto.

“Il fenomeno del momento sono gli italiani. Abbiamo vinto tutto: sport, dolci, panettoni, Nobel per la fisica. Siamo al top! Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione. Ma questa è un’altra storia“, ha dichiarato la conduttrice.

Antonella Clerici: la comunità LGBT

Qualche tempo fa, durante la messa in onda della sua trasmissione, Antonella Clerici ha prestato la Chef Chloe Facchini, che aveva preso parte al programma prima del suo percorso di transizione.

La conduttrice a tal proposito ha affermato: “A noi ci guardano moltissime famiglie. E spesso c’è questa vergogna del non volerne parlare, invece bisogna parlarne: noi dobbiamo aiutare i nostri figli ad essere come realmente sono, qualunque essi siano, qualunque sia la loro natura, perché è una natura che deve uscire per renderli felice, alla fine quello che noi vogliamo è che i nostri figli siano felici”.

Antonella Clerici: i vip e il DDL Zan

La questione DDL Zan sta scatenato un putiferio in rete e in tanti tra personaggi e artisti del mondo dello spettacolo si stanno esprimendo in queste ore in merito alla questione. Oltre ad Antonella Clerici anche Fedez ha preso parola in merito all’affossamento del disegno di legge, per cui lui stesso si era mobilitato nei mesi scorsi cercando si sensibilizzare la sua platea social. A indignare la rete poi è stata la reazione di alcuni esponenti politici che hanno esultato difronte alla notizia dell’interruzione dell’iter di legge. Il senato per il momento ha approvato la tagliola contro il disegno di legge.