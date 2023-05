Chi è Mariana Falace: carriera e vita privata

Mariana Falace è un attrice, nota per il ruolo di Regina in "A casa tutti bene - La serie". Conosciamola meglio.

Mariana Falace è un’attrice e una modella italiana, concorrente del “Grande Fratello” nel 2018. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Mariana Falace: chi è?

Mariana Falace, pseudonimo di Maria Falace, è nata a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 6 luglio del 1994, ha quindi 28 anni, è del segno zodiacale del Cancro, è alta un metro e settantacinque, ha gli occhi verdi e i capelli biondi. Si appassiona fin da piccola alla recitazione, aveva sei anni quando assiste, insieme a suo nonno, a un’opera di William Shakespeare a Londra. Nel 2018 si trasferisce a Roma per studiare recitazione presso l’Accademia “Duse International” fondata da Francesca De Sapio. Inoltre, Mariana Falace è anche laureata in economia aziendale. Mariana ama lo shopping, i viaggi e lo sport.

Mariana Falace: la carriera

Prima di diventare un’attrice, Mariana Falace ha lavorato come modella ed è apparsa nel video musicale del singolo “Viento” a fianco di Gianluca Vacchi. Nel 2018 partecipa all’edizione del “Grande Fratello” in onda su Canale 5, convinta dalla talent scout Paola Benegas. Concluso il reality, Mariana frequenta una masterclass con Giovanni Veronesi a Milano, il quale la sprona a continuare nel suo sogno di diventare attrice. Mariana frequenta così un’altra masterclass, a Roma, con Gabriele Muccino, il quale le chiede di partecipare al film “Gli anni più belli“, accanto ad attori affermati come Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Nicoletta Romanoff e Claudio Santamaria.

Nel 2019 viene scritturata dal regista e attore romano Carlo Verdone per vestire i panni della figlia del protagonista nel film “Si vive una volta sola”, con Rocco Papaleo e Max Tortora. Lo stesso anni viene scelta dall’Accademia Fondamenta nel ruolo da co-protagonista per il film autobiografico “Il rumore delle immagini“, con Giorgia Trasselli e Alberto Di Stasio.

Nel 2020 recita ancora per Gabriele Muccino nel cortometraggio “Open Your Eyes“, dove veste il ruolo della protagonista con Francesco Scianna. Il cortometraggio è stato presentato alla 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Nel 2021 prende parte al film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio“, film che ha come protagonista un diciassettenne la cui vita cambia radicalmente dopo l’arrivo a Napoli di Maradona e un grave incidente che distrugge la serenità famigliare.

Mariana Falace è inoltre uno dei volti principali nella serie televisiva “A casa tutti bene“, di Gabriele Muccino, la cui seconda stagione esce il 5 maggio 2023 su Sky e Now Tv. Nella serie Mariana interpreta Regina, queste le sue parole a Ciak Generation: “ci sarà un cambiamento in Regina, vedremo una Regina nuova, anche un pò più chic. Poi lo scoprirete.”

Mariana Falace: la vita privata

Mariana Falace è stata fidanzata per 13 mesi con Amadou Diawara, un calciatore guineano ora in forza alla Roma. L’annuncio della fine della loro storia è stato annunciato dall’attrice su Instagram a inizio 2021:

“Ho passato 13 mesi con un uomo magnifico, che mi ha amata in tutti i modi in cui una donna possa essere amata e pensata. La scelta più giusta non è quella più facile da prendere, ma purtroppo io nasco indipendente e ho bisogno di un rapporto che nutra la mia anima ogni giorno.”

Se volete saperne di più su Mariana Falace potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale che ha ben 171mila follower.