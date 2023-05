A casa tutti bene: il cast della seconda stagione

La seconda stagione di A casa tutti bene sta per uscire su Sky e in streaming su Now. Scopriamo il cast.

La seconda stagione di A casa tutti bene sta per uscire su Sky e in streaming su Now. Si tratta di una serie tv molto amata, di Gabriele Muccino, che ha conquistato il pubblico con la sua prima stagione.

A casa tutti bene: arriva la seconda stagione



A casa tutti bene, serie tv Sky Original di Gabriele Muccino, torna dal 5 maggio con 8 nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Una seconda stagione particolarmente attesa, con tanti intrighi, segreti, incomprensioni, sentimenti e colpi di scena che coinvolgeranno i membri di questa grande famiglia protagonista della serie tv. Si tratta del primo progetto di Gabriele Muccino per la televisione, che è anche supervisore artistico della seconda stagione della serie tv reboot del suo omonimo film, che è stato campione di incassi. A casa tutti bene è stata premiata con il Nastro d’Argento 2022 come migliore serie dell’anno con la sua prima stagione ed è pronta a tornare in esclusiva su Sky con la seconda attesissima stagione, composta da otto nuovi episodi, che verranno trasmessi due ogni venerdì. La seconda stagione di A casa tutti bene è prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production, società di Leone Film Group. È stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

A casa tutti bene, seconda stagione: il cast



La serie tv è formata da un grande cast corale, che interpreta i membri della numerosa famiglia al centro della storia. Troviamo Laura Morante (Ricordati di me, Lacci) alla guida del cast nel ruolo di Alba Ristuccia, madre di Carlo, Sara e Paolo, interpretati da Francesco Scianna (La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin) e Simone Liberati (Suburra, La profezia dell’armadillo). Euridice Axen (Gli Infedeli, Il Processo), interpreta Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani ha il ruolo di Luna, la figlia della coppia. Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione) interpreta il ruolo di Ginevra, attuale compagna di Carlo, mentre Antonio Folletto (Gomorra, I Bastardi di Pizzofalcone) interpreta Diego, il marito di Sara. I Mariani, che per volontà del capofamiglia Pietro Ristuccia hanno ereditato una quota importante del ristorante di famiglia, sono interpretati da Paola Sotgiu (Suburra), nel ruolo di Maria, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati da Valerio Aprea (Boris, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta il ruolo di Luana, la compagna di Riccardo, mentre Milena Mancini (A mano disarmata) ha il ruolo di Beatrice, la moglie di Sandro. Nel cast tornano anche Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Marianna Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola). Presente anche Eugenia Costantini, nel ruolo di Olivia, ex compagna di Paolo e madre del figlio Giovanni, interpretato da Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?) e Marco Rossetti (Il Cacciatore, 7 donne e un mistero) nel ruolo di Maurizio Mandolesi. Il cantautore e attore francese Tom Leeb interpreterà uno chef di successo, Camilla Semino Favore (Sopravvissuti) avrà il ruolo di Rebecca Baldini, avvocata di successo, Yan Tual (Liaison, Outlander) avrà il ruolo di Olivia e Filippo Valle (Elisa di Rivombrosa, Don Matteo) interpreterà Giuseppe.