Giulio Scarpati è un attore noto per la serie Tv "Un medico in famiglia". Conosciamolo meglio.

Giulio Scarpati è un attore italiano, noto al pubblico soprattutto per la serie televisiva “Un medico in famiglia” dove Giulio vestiva i panni di Lele Martini. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Giulio Scarpati: chi è

Giulio Scarpati è nato il 20 febbraio del 1956 a Roma, ha perciò 67 anni, è del segno dei pesci ed è alto un metro e settanta centimetri. Il padre è originario di Fondi, in provincia di Latina, mentre sua madre è per metà svizzera e per metà napoletana. Ha un fratello e una sorella. La sorella, Irene, è laureata in giurisprudenza e scrive romanzi usando lo pseudonimo di Emily Ashley. Il fratello, Luigi, è titolare di una cooperativa di prodotti biologici. Giulio Scarpati fin da piccolo si appassiona al mondo della recitazione, la sua prima apparizione teatrale è avvenuta quando aveva appena 12 anni, grazie a una vicina di casa che lo scelse per una parte. Frequenta il liceo classico e contemporaneamente prende lezioni di recitazione. Dopo il liceo Giulio Scarpati si iscrive a Giurisprudenza ma poi, a 22 anni decide di cambiare facoltà e si iscrive a Lettere. Poco prima della laurea abbandona però gli studi ed entra a far parte di una compagnia teatrale iniziando così ufficialmente la sua carriera come attore.

Nel 2014 la madre di Giulio Scarpati è venuta a mancare a causa del morbo di Alzheimer che le era stato diagnosticato qualche anno prima. Queste le parole di Giulio alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone:

“Mia madre ha avuto l’Alzheimer e io non volevo accettarlo, non la guardavo nemmeno negli occhi. Pensavo a torto che bastasse metterle le cuffie e farle ascoltare la musica classica o napoletana che amava tanto per riportarla indietro. Mi stavo raccontando una grande balla, continuavo a mentire. Poi ho iniziato a fare a meno della parola, imparando a comunicare con lei tramite gesti.”

Giulio Scarpati: la carriera

L’esordio di Giulio Scarpati a teatro avviene nel 1977, quando aveva 21 anni, recitando in spettacoli come “Le esperienze di Guglielmo Meister“, “Il trionfo dell’amore” e “L’idiota” di Dostoevskij. Al cinema debutta nel 1991 nei film “La riffa” e “Chiedi la luna“. Nel 1994 la sua interpretazione di Rosario Livatino nel film “Il giudice ragazzino” gli vale il David di Donatello. Tra gli altri film in cui ha recitato troviamo “A luci spente“, Appuntamento a ora insolita”, L’età d’oro” e Notti magiche“.

Giulio Scarpati diventa però famoso grazie soprattutto al piccolo schermo. Lo ricordiamo nella mini serie “Cuore” basata sul romando di Edmondo De Amicis dove interpretava il maestro Perboni, ma soprattutto nella fortunata serie televisiva “Un medico in famiglia“, dove vestiva i panni del medico Lele Martini.

Giulio Scarpati: vita privata

Giulio Scarpati è sposato dal 1981 con la regista teatrale, sceneggiatrice e scrittrice Nora Venturini. Dalla loro relazione sono nati due figli, Edoardo, nato nel 1988, e Lucia, nata nel 1994.

Se volete saperne di più su Giulio Scarpati potete seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale che a oggi vanta oltre 11mila follower.