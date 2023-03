Oggi è la giornata in cui verranno svelate le nomination ai David di Donatello 2023. Scopriamo insieme quando inizia e dove vedere la cerimonia della 68esima edizione del premio.

David di Donatello 2023: quando inizia e dove vederlo



Oggi è una giornata davvero molto importante, in cui vengono svelate le nomination ai David di Donatello 2023. Presenti alla conferenza stampa Stefano Coletta, direttore intrattenimento prime time RAI, Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, Nicola Maccanico, AD di Cinecittà, il conduttore Carlo Conti, Lucia Borgonzoni, sottosegretario del MIC, e Giovanni Anversa, vice direttore intrattenimento prime time RAI. Una conferenza stampa davvero molto attesa, perché la curiosità sulle nomination di questa 68esima edizione dei David di Donatello è davvero molto grande. 25 i premi David di Donatello assegnati, oltre ai David Speciali. La 68esima edizione del premio dell’industria cinematografica italiana, assegnato dalla giuria dell’Accademia del Cinema Italiano, si terrà mercoledì 10 maggio e verrà trasmessa in prima serata su Rai 1. Sarà un’occasione speciale per immergersi completamente nelle novità del cinema italiano, con numerosi film e nomi davvero molto apprezzati, alcuni dei quali riusciranno ad ottenere il tanto ambito premio. Sarà un’occasione per porre l’attenzione sul cinema e sulla bellezza di quest’arte che ha accusato moltissimo le conseguenze di due anni di pandemia, che hanno fermato le produzioni e reso tutto più difficile. Sarà un’occasione speciale per festeggiare una sorta di nuova rinascita, sotto l’attenta conduzione di Carlo Conti, con tanti ospiti speciali. La cerimonia si svolgerà agli Studi Lumina, “addobbati e riorganizzati per l’occasione” in partnership con Cinecittà, e andrà in onda il 10 maggio, su Rai1, in prima serata. Una messa in onda che sicuramente otterrà un grande successo da parte dei telespettatori, molti dei quali sono davvero affezionati a questo premio e a questa cerimonia.

La conferenza stampa per i David di Donatello 2023



“Quest’anno, per fortuna, assieme a Carlo, Piera, Giovanni e al Sottosegretario abbiamo avuto una possibilità libera di costruire una prima serata” ha dichiarato Stefano Coletta, con grande orgoglio, anticipando anche che la cerimonia di quest’anno potrebbe essere un po’ meno rigida e rigorosa di quelle passate. “Ci sarà anche una micro-parte di show, perché comunque si tratta di una prima serata, anche perché l’anno scorso c’è stato un rimbalzo negli ascolti dopo che le edizioni precedenti avevano sofferto di una modalità restrittiva. Penso che per RAI sia sempre un dovere dare spazio alla decima musa, perché il cinema forse è anche uno degli ultimi spazi di libertà nel codice espressivo, porta l’evasione, uno sguardo slargato dal presente e dà la possibilità allo spettatore sia di evadere che si acquisire. Il cinema è un collante tra memoria e presente” ha aggiunto il direttore intrattenimento prime time RAI, sottolineando che è prevista anche una parte di show, per allietare il pubblico durante la prima serata. Un modo per tornare alla luce dopo anni difficili per il cinema, con la certezza che sarà una serata di festa e di successo per tutti i partecipanti.