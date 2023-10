Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana: i figli, l’altezza e la vita privata di questa attrice e modella affermata.

Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana: figli, altezza e vita privata

Cristina D’Alberto ha origini spagnole e recita nella soap opera italiana Un posto al sole. È anche fidanzata con l’attore Daniele Liotti. Andiamo a scoprire qualcosa di più su di lei!

Cristina D’Alberto è sempre stata appassionata di moda e spettacolo, e ha raggiunto i suoi sogni grazie al suo impegno e studio. Classe 1977, ha lavorato con importanti personalità come Diego Della Palma e Raffaella Carra e si è dedicata alla carriera di attrice guadagnando un certo successo. In ultimo, ma non meno importante, è la sua relazione con Daniele Liotti, con cui ha avuto una figlia, la piccola Beatrice.

Cristina è nata il 24 agosto 1977 sotto il segno zodiacale della Vergine, è originaria di Feltre, in provincia di Belluno. La madre è di origini spagnole, mentre il padre è di casa a Feltre. Fin da bambina, Cristina ha nutrito un forte interesse per il mondo dello spettacolo e della moda, passione che l’ha portata a divenire un’attrice e modella conosciuta.

Cristina tra moda, fiction e arte

Nel 2000, Diego Della Palma e Cristina hanno iniziato insieme la sua carriera televisiva con il programma Specialmente tu. La bella showgirl, ha successivamente preso parte a L ‘eredità e Carramba che sorpresa in veste di ballerina.

Dopo quel periodo, ha continuato a nutrire la sua passione per l’arte della recitazione: in principio prendendo lezioni individuali per migliorare la dizione, e poi frequentando la scuola di teatro Jenny Tamburi.

L’accostamento tra studio e lavoro ha consentito a lei di acquisire prestigiosi ruoli in alcune soap opera italiane, quali Un posto al sole e Carabinieri 5. Inoltre, ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie di aziende come Coca Cola e Birra Peroni.

Nel 2016 si e iniziato un rapporto tra l’attore Daniele Liotti e Cristina D’Alberto: tuttavia, la loro relazione e stata resa pubblica solo l’anno successivo, quando la coppia ha annunciato la prima gravidanza. Allo stesso tempo, i due hanno confermato la loro unione. La famiglia allargata della Rocaspana con Liotti comprende anche un figlio avuto da Daniele nel 1998, da una precedente relazione.

Cristina D’Alberto Rocaspana: piccole curiosità sulla vita dell’attrice compagna di Liotti

Ecco tre piccole curiosità sulla vita quotidiana della Rocaspana:

Il suo Instagram è frequentemente aggiornato con foto dei momenti più significativi della sua vita e dei luoghi che visita e che la incantano.

dei momenti più significativi della sua vita e dei luoghi che visita e che la incantano. Si diverte molto a preparare dolci. Tuttavia, è anche attenta a seguire un’alimentazione sana e bilanciata.

Tuttavia, è anche attenta a seguire Appena può, non perde tempo per godersi una delle sue passioni: la pallavolo!

