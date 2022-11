Elena Preziosi è la bellissima figlia 16enne di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, una coppia che si è conosciuta sul set e che ha fatto sognare tutti i fan, prima della separazione.

Elena Preziosi: la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Vittoria Puccini è stata recentemente ospite a Verissimo, in compagnia del suo ultimo compagno di set, Claudio Bisio. L’attrice, in passato, è stata sentimentalmente legata ad un suo collega, Alessandro Preziosi. I due si sono conosciuti sul set della celebre fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa, nel 2004, e sono stati legati fino al 2010. Dalla loro storia d’amore è nata la bellissima Elena Preziosi, che oggi è una splendida sedicenne, molto somigliante alla sua mamma.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi sono stati una delle coppie d’oro della televisione italiana. Insieme sul piccolo schermo e anche nella realtà hanno fatto sognare migliaia di loro fan, appassionati della fiction Elisa di Rivombrosa, che gli ha permesso di incontrarsi. Entrambi bellissimi, hanno vissuto un’importantissima storia d’amore, da cui è nata Elena, nel 2006, bella proprio come la sua mamma e il suo papà. La nascita della bambina aveva fatto pensare che il loro legame sarebbe durato per sempre, ma nel 2010 hanno annunciato la loro separazione.

I due sono andati avanti, con altre relazioni, ma sono sempre rimasti molto uniti e in ottimi rapporti proprio per il bene della loro piccola Elena, che ora è una splendida 16enne. Vittoria Puccini, in un’intervista, aveva spiegato che lei e Alessandro Preziosi, nonostante le divergenze personali, sono sempre riusciti a mantenere un clima di serenità familiare per il bene della loro bambina. L’attrice ha definito l’ex compagno un “padre d’oro”, sempre presente per la figlia. La famiglia è rimasta unita, nonostante la separazione. Di recente Vittoria Puccini ha postato una storia su Instagram insieme alla figlia, che è molto simile a lei.

Elena Preziosi: figlia d’arte, molto simile alla mamma

Vittoria Puccini è sempre stata una promotrice della bellezza al naturale e recentemente ha condiviso una bellissima foto di lei e di sua figlia Elena, che oggi ha 16 anni. Entrambe acqua e sapone, hanno sfoggiato la loro semplice e meravigliosa bellezza, molto simile. Elena Preziosi ha dei bellissimi capelli biondi, tendenti al rosso, molto simili alla sua mamma. Da papà Alessandro Preziosi ha preso il sorriso e la bocca carnosa. I suoi occhi sono una combinazione stupenda di quelli dei suoi genitori, con tonalità un po’ azzurre e un po’ verdi. Elena ora ha 16 anni ed è una splendida adolescente che sicuramente crescendo diventerà una donna bellissima, proprio come la sua mamma. È ancora molto giovane, per cui non si sa per il momento se anche lei sogna di intraprendere la stessa carriera dei suoi genitori, che sono sempre impegnati sul set di fiction, film e teatro. Elena è figlia d’arte, per cui potrebbe inevitabilmente avere il sogno di diventare una splendida attrice, seguendo in questo modo le orme della sua mamma e del suo papà, che continuano ad avere grande successo con la loro professione e ad essere molto amati dal pubblico.