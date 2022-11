Vicini di casa è una nuova commedia che vede Claudio Bisio e Vittoria Puccini ricevere una proposta decisamente indecente dai vicini di casa, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Cosa decideranno di fare? Cosa cambierà nel rapporto?

Vicini di casa: il nuovo film con Claudio Bisio e Vittoria Puccini

Una coppia stanca, esasperata e litigiosa incontra una coppia particolarmente vivace, affiatata e con gusti originali dal punto di vista sessuale. Cosa può accadere? Lo potrete scoprire guardando la commedia Vicini di Casa, diretta da Paolo Costella, che uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 1° dicembre. Claudio Bisio e Vittoria Puccini sono i protagonisti, una coppia sposata da tanti anni che fa fatica a sopportarsi. Due persone sempre più distanti e insofferenti.

Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, invece, interpretano i vicini di casa, una coppia particolarmente vivace, che propone agli annoiati sposi di avere dei rapporti sessuali di gruppo. Questa proposta indecente distruggerà ogni equilibrio. “Ci siamo ispirati alla nostra vita reale, quella di Marchioni, Lodovini. No, no, ci sono, ne esistono, però devo dire che nella mia cerchia di amici no, chi era così s’è separato” ha dichiarato Claudio Bisio, parlando delle coppie del film.

“Io anche nella vita sono monogamo da 30 anni, quindi… tu no. Però ormai 10… Siamo messi bene, vista la media, in generale. Mi han chiesto segreti, non ci sono, c’è un po’ di fortuna, anche. E poi ogni giorno, come diceva Vittoria, parlando dei nostri personaggi del film, anche nella vita vale, riconquistarsi, riaversi voglia, incuriosirsi giorno dopo giorno” ha aggiunto il comico. Una commedia italiana che saprà far divertire il suo pubblico, portando in scena anche diversi modi di gestire il matrimonio, di superare le diversità e di andare oltre la noia e l’esasperazione di un rapporto ormai logoro. Come riusciranno i protagonisti a cavarsela di fronte a questa inaspettata proposta indecente? Accetteranno oppure si tireranno indietro? Una nuova esperienza farà bene al loro rapporto? Lo scoprirete tra pochi giorni al cinema.

Vicini di casa: la trama del film

La trama di Vicini di casa racconta la storia di Federica e Giulio. I due sono sposati da molto tempo e lentamente hanno iniziato a cedere alla routine. La passione ha iniziato a spegnersi e la coppia non fa altro che scontrarsi continuamente, facendo una grande fatica a comunicare tra loro. Al contrario, la coppia che si è trasferita da poco tempo al piano di sopra di quel palazzo, Laura e Salvatore, è sempre più affiatata e particolarmente focosa. Non hanno nessun tipo di problema di intimità e spesso diventano addirittura “rumorosi”. Un giorno, Federica decide di organizzare una cena in casa e di invitare Laura e Salvatore, per conoscerli meglio e trascorrere un po’ di tempo insieme. Alla fine della serata, però, i vivaci vicini avanzano una proposta decisamente indecente e provocatoria che cambierà completamente le sorti della serata, e non solo. Ci saranno delle sorprendenti conseguenze sulla coppia annoiata, che dovrà decidere quale strada intraprendere per dare una svolta al rapporto.