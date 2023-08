Scopriamo insieme chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, la sua età, il suo lavoro e il suo profilo Instagram. La giovane ha rubato il cuore del cantante da diverso tempo, ma di recente lui si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore pubblica.

Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti: età, Instagram e lavoro

Dalila Gelsomino è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti e ha ben 25 anni in meno del famoso cantante romano. La donna vive in Messico dal 2016, dove si occupa di accoglienza e turismo. Proprio in questo luogo è avvenuto il primo incontro tra i due. La loro relazione è stata ufficializzata direttamente da Eros Ramazzotti, che ha condiviso uno scatto su Instagram, dopo la fine dei matrimoni con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Dalila Gelsomino vive in Messico da oltre sei anni. In Sudamerica è arrivata dopo aver conseguito una laurea all’Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. In seguito ha poi completato il percorso di studi con una borsa di studio alla New York University Al Albany. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti ha deciso di trasferirsi, lasciando Milano, dove torna ogni volta che può, così da iniziare la sua nuova avventura lavorativa. Su Instagram Dalila Gelsomino ha un profilo aperto, che conta 21.300 follower, in cui condivide momenti di vita quotidiana e inerenti al suo lavoro.

Dopo diversi flirt attribuiti al cantante, quella con Dalila Gelsomino è la prima storia che Eros Ramazzotti ha deciso di rendere pubblica dopo i suoi matrimoni. Il legame con la giovane milanese sembra essere molto forte e per questo ha deciso di renderlo pubblico sul suo profilo Instagram. La prima foto che li ritrae è stata pubblicata ad inizio marzo, in occasione del compleanno di lei. Pare che si siano conosciuti a dicembre, quando sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi, che li ha successivamente paparazzati in altre occasioni.

Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti: la dichiarazione d’amore pubblica

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono innamoratissimi. Il cantante ha condiviso un post che è a tutti gli effetti una meravigliosa dichiarazione d’amore. I due stanno insieme ufficialmente da pochi mesi ma sono già inseparabili. “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha età, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura” ha scritto Eros Ramazzotti su Instagram. Il cantante ha aggiunto anche il primo “ti amo” pubblico. La foto ha ricevuto tantissimi commenti positivi e di congratulazione, anche se qualche fan ha voluto sottolineare di essere Team Michelle Hunziker anche in questa occasione.