Chi è Çağatay Ulusoy: carriera e vita privata dell’attore

Çağatay Ulusoy è un modello e attore turco molto conosciuto, che fa parte del cast della nuova serie tv turca di Netflix, Il Sarto. È stato anche il protagonista della serie tv The Protector. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua carriera e la sua vita privata.

Çağatay Ulusoy: la carriera

Çağatay Ulusoy è un modello e attore turco, famoso per essere stato il protagonista di The Protector, la prima serie tv turca prodotta per Netflix. L’attore è nato il 23 settembre 1990 a Istanbul. Nel 2010 ha vinto il premio come miglior modello in Turchia e l’anno successivo ha rappresentato il proprio paese a Mister Mondo. Ha studiato all’Università di Istanbul, nella Facoltà di scienze forestali, e intanto ha iniziato a prendere lezioni di recitazione da Ayla Algan. La sua carriera come attore è iniziata nel 2011, quando ha interpretato il ruolo di Emir Sarrafoğlu nella serie tv intitolata Adını Feriha Koydum, prodotta anche per il mercato spagnolo, francese e portoghese. Nello stesso anno ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film Anatolian Eagle, una pellicola che celebra il centenario dell’aeronautica turca, ottenendo un grande successo, tanto da essere la sesta pellicola per incassi nella storia del cinema turco. Nel 2015 ha recitato nel film Delibal, una storia d’amore tra due giovani che combattono con le loro emozioni, i loro sogni, la famiglia, le pressioni della carriera e l’insicurezza del futuro. Il grande successo è arrivato con le serie tv, in particolare Mezdecir, girato tra il 2013 e il 2015, ispirato alla serie tv adolescenziale americana the O.C. Nel 2018 ha ottenuto un enorme successo con la serie The Protector, distribuita da Netflix. Çağatay Ulusoy ha ottenuto i panni del protagonista, Hakan, commerciante di Istanbul, la cui vita viene sconvolta, dopo aver scoperto di essere legato a un ordine segreto, che lo porta a diventare il protettore della sua città. Ora vedremo l’attore in una nuova serie turca che debutta oggi, 2 maggio, su Netflix, ovvero Il Sarto, che parla del mondo della sartoria, ma con tanti segreti da svelare.



Çağatay Ulusoy: la vita privata



L’attore è stato fidanzato a lungo con la collega Duygu Sarisin, nata nel 1987 e laureata presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università Dokuz Eylul. L’attrice ha recitato in molte serie tv e molte pellicole e ha vissuto una storia d’amore con Çağatay Ulusoy. Dopo sei anni di relazione particolarmente tormentata e burrascosa, i due si sono ufficialmente lasciati. L’attore a riguardo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, perché è sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Secondo i media turchi, il motivo della separazione tra i due, che avrebbero dovuto sposarsi la prossima estate, sarebbe stato il mancato desiderio di maternità da parte dell’attrice. Secondo alcune fonti l’attore avrebbe intrapreso una relazione segreta con la collega Afra Saracoglu, di 25 anni, da diversi mesi, ma i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito la notizia. L’attore cerca sempre di vivere le sue relazioni lontano dai riflettori.