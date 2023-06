Bruna Biancardi è la fidanzata di Neymar. La modella e influencer, in attesa di un figlio, ha una carriera avviata ed è davvero bellissima. I due hanno fatto un accordo davvero molto particolare, che sta facendo discutere.

Chi è Bruna Biancardi: età, altezza e biografia della fidanzata di Neymar

Bruna Biancardi è una modella, influencer e imprenditrice brasiliana di 29 anni, conosciuta soprattutto per essere la fidanzata di Neymar. La donna è proprietaria di un negozio di abbigliamento e responsabile marketing di un’azienda che produce costumi da bagno. Il mondo della moda è la sua più grande passione. Ha conosciuto Neymar due anni fa ad una festa a Rio de Janeiro e se ne è innamorata. Ha anche un ottimo rapporto con Raffaella Santos, la sorella dello sportivo. Non si conoscono moltissime informazioni riguardo Bruna Biancardi, perché nonostante sia un’influencer tiene molto a cuore alla sua privacy. Da quando lei e Neymar sono usciti allo scoperto, però, la donna ha condiviso molti scatti, video e stories che li ritraggono insieme. La modella su Instagram conta più di un milione e 800 followers ed è sempre molto attiva sul suo profilo, per rimanere sempre in contatto con i suoi follower. Bruna Biancardi ha dovuto anche subire le tante accuse da parte dei media brasiliani di essere eccessivamente somigliante alla ex di Neymar. “Io sono quella che sono, sono sempre stata così e le persone che mi conoscono lo vedono. Non conosco Bruna Marquezine personalmente e non ho assolutamente nulla contro di lei. Perché dovrei? La ammiro come donna, come ne ammiro altre, e non è certo invidia” è stata la risposta di Bruna Biancardi alle critiche.

Bruna Biancardi, chi è: lo strano accordo con Neymar

Il problema ai legamenti ha tenuto Neymar lontano dai campi da calcio, ma non dal mondo del gossip. Non è certo la prima volta che finisce al centro della cronaca rosa. L’ultima voce che arriva dal Brasile riguarda uno strano accordo privato tra lui e la sua fidanzata Bruna Biancardi, che è in dolce attesa, secondo cui lui potrebbe tradirla, ma a delle specifiche condizioni. Il media americano Em Off e il quotidiano spagnolo Marca illustrano un accordo molto controverso che offrirebbe la possibilità al calciatore di tradire la sua compagna, a tre condizioni. Secondo l’indiscrezione, Neymar sarebbe libero di filtrare e persino avere dei rapporti intimi con altre donne, che non siano prostitute, a patto di farlo con discrezione, di usare delle protezioni e di non baciare mai sulla bocca. Seguendo queste tre regole, Bruna Biancardi sarebbe disponibile ad accettare la sua infedeltà. La loro storia è un po’ tormentata. I due si sono già lasciati in passato, ma poi hanno annunciato di aspettare un figlio. Il calciatore ha già un figlio di 11 anni avuto da una precedente relazione.