Chi è l’attore che interpreta il papà nella pubblicità Esselunga con la pesca?

Si chiama Mauro Santopietro ed è diventato famoso negli ultimi tempi per aver interpretato il papà divorziato dello spot Esselunga con la pesca. Alle spalle ha una solida formazione teatrale, ma ora si parla di lui perché è il protagonista dello spot televisivo che ha completamente diviso l’opinione pubblica. Mauro Santopietro è nato a Roma nel 1981 e ha 41 anni. Quest’anno è diventato famoso grazie al suo ruolo di papà separato nella famosa pubblicità, ma in realtà ha già lavorato per il piccolo schermo. È una persona molto riservata, per cui della sua vita privata non si sa molto. Sembra anche non avere un profilo social, per cui è difficile scoprire qualche informazione in più sulla sua quotidianità e sulla sua vita sentimentale o sulla sua famiglia.

Sappiamo, però, che si è diplomato presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico come attore e ha lavorato in diverse compagnie stabili e private. Ha preso parte al cast di diverse produzioni televisive e cinematografiche, ottenendo ruoli in serie tv e fiction molto conosciute, come La lunga notte (2022) e Che Dio ci aiuti (2021), ed è stato anche protagonista di una puntata della miniserie Commissario Schiavone (2021). Da diversi anni si sta dedicando anche alla sua seconda passione, ovvero la scrittura. Nel 2009 ha vinto una borsa di studio europea in scrittura. Il suo sogno è diventare drammaturgo, sperimentando le potenzialità del linguaggio.

Mauro Santopietro, il papà della pubblicità Esselunga: le sue parole sullo spot

“Quello che vuole trasmettere lo spot è il diritto per una bambina di fare dei tentativi di far riappacificare i propri genitori, anche attraverso una semplice pesca” ha dichiarato Mauro Santopietro ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. “Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà, tante pacche sulle spalle” ha aggiunto l’attore. “Io e la mia collega interpretiamo una coppia che si è divisa e lo spot, che dura quasi due minuti, è questo. È quasi un atto rivoluzionario: due minuti è un tempo rarissimo per una pubblicità, è quasi un cortometraggio. Grazie a questa durata si può riflettere su quel che si vede” ha spiegato Santopietro, che ha aggiunto che gli dispiace molto per le polemiche che sono nate in questi giorni. “È un prodotto culturale che dovrebbe far riflettere e non spingere a giudicare” ha sottolineato, per poi aggiungere che ha già proposto un sequel per questa pubblicità che ha fatto tanto discutere.

