Angelica Baraldi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Angelica Baraldi: fidanzato, età, lavoro della concorrente del Grande Fratello

Lo scorso 11 settembre 2023 è iniziata ufficialmente la nuova edizione del “Grande Fratello“, con Alfonso Signorini alla conduzione e Cesare Buonamici come opinionista. Quest’anno oltre ad alcuni concorrenti vip ci sono anche i cosiddetti nip, ovvero persone estranee al mondo dello spettacolo. Tra di loro c’è anche Angelica Baraldi. Angelica è nata a Modena il 22 luglio del 1997 e ha quindi 26 anni, è del segno zodiacale del Leone e, dopo essersi laureata in Economia e Marketing Internazionale, lavora come account manager presso un’azienda informatica. Angelica Baraldi, inoltre, si è qualificata alle finali di Miss Mondo, ma ha deciso di ritirarsi per potersi dedicare agli studio e poi al lavoro. Vive a Roma e, prima di lavorare come account manager, ha svolto diverse mansioni: ha lavorato al Giro d’Italia per Segafredo poi, tra il 2020 e il 2021, presso il dipartimento marketing della squadra di basket Virtus Segafredo Bologna e ha partecipato come comparsa al film “Ferrari” di Michael Mann. Angelica Baraldi ha una forte passione per lo sport, ha praticato calcio, paracadutismo, equitazione, nuoto, surf, padel e tanti altri. Di sé dice: “se mi dovessi descrivere come un animale sceglierei la Tigre del Bengala, la tigre bianca, credo che sia estremamente affascinante ma anche molto pericolosa”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Angelica Baraldi è felicemente fidanzata con un uomo di nome Riccardo: “sono fidanzata con Riccardo. Ha riempito le mancanze che ho.”

Chi è Angelica Baraldi: padre e mamma della concorrente del Grande Fratello

Nel video di presentazione, Angelica Baraldi, nipote di Luca Baraldi, CEO della Virtus Segafredo Bologna, ha rivelato di avere un rapporto conflittuale con suo padre: “sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti e quindi ho deciso di ‘abbandonare’ la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. Questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me.”

All’interno della Casa più spiata d’Italia, Angelica Baraldi ha raccontato un aneddoto riguardante sua madre e il noto cantante Vasco Rossi: “Vasco si innamorò di mia mamma. Uscirono per un pò. Lei aveva 16 anni, lui 26. La differenza era tanta quindi, quando Vasco andava a prenderla a scuola, lei si vergognava tantissimo.” Angelica ha continuato il racconto dicendo che un giorno Vasco ha fatto ascoltare la canzone “Susanna” a sua madre, canzone che aveva scritto per lei. Sua madre però si innamorò del migliore amico di Vasco, dj Daniele, ed è stata la prima storia seria della donna che durò tre anni.

Se volete saperne di più su Angelica Baraldi la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 19mila follower.

