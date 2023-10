Daniele Dal Moro racconta quello che è successo al Grande Fratello spagnolo. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto.

Daniele Dal Moro racconta cos’è successo al GF spagnolo: “Non posso dire tutto”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato, attraverso una diretta su Twitch, cosa è accaduto qualche settimana fa quando ha perso la pazienza al Grande Hermano, il GF spagnolo. Daniele è stato ospite per una sera poiché nella casa c’era la sua fidanzata Oriana Marzoli, la quale era stata fatta un’offerta davvero crudele, ovvero “12.000 euro in cambio di tre minuti con Daniele. Sono 4.000 euro al minuto. 12.000 euro del montepremi comune che utilizzerai per riabbracciare il tuo fidanzato.” Oriana Marzoli ha rifiutato la proposta del GF e questo aveva provocato una dura reazione da parte del fidanzato, il quale ha voluto spiegare meglio quello che è accaduto con una diretta Twitch durante la meSsa in onda del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Queste le sue parole: “non mi era stato mai chiesto di partecipare al programma, ma studiavo lo spagnolo perché mi è sempre piaciuto. Che io l’abbia studiato perché Oriana era lì è stato una casualità. Mi hanno fatto dare 1.800 km gratis, non ho chiesto nemmeno soldi, l’ho fatto per salutare Bebe, che ne aveva bisogno. Mi fanno fare 1.8000 km, me lo dicono il giorno prima per il giorno dopo, un albergo di me**a. Dovevano informarsi meglio prima di chiamarmi lì dentro, se si fossero informati meglio magari avrebbero evitato di farmi incazzare. Al Grande Fratello in Italia mi hanno prelevato come un latitante a metà settimana per paura che dessi fuoco a tutto.” Daniele Dal Moro prosegue raccontando cosa è accaduto quando lui e Oriana avrebbero dovuto incontrarsi: “non c’è stato motivo, mi hanno tenuto un’ora e mezza in macchina e poi mi chiudono dentro questa gabbia. Mettetevi nei miei panni, a me no interessa nulla, vado solo per lei, mi fai stare tre ore in macchina, mi chiami e mi fai entrare nella casa, le domandi 12.000 euro per farmi parlare tre minuti dalla sbarra”.

La rabbia di Daniele Dal Moro al GF spagnolo

Dopo aver rifiutato la proposta del Grande Fratello spagnolo, Oriana Marzoli ha cominciato a urlare ed è stato allora che Daniele Dal Moro ha cominciato a dare di matto: “a un certo punto sento la mia ragazza che urla in maniera disperata e vi posso assicurare che è stato brutto. Mi aprono la porta della gabbia, mi aprono la porta dell’autista e mi fanno cenno di andare. Dopo 1.800 km, per non vedere la mia ragazza che urla disperata dall’altra parte. Mi è partito l’embolo, mi sono tolto la giacca, sono rimasto in canotta e mi sono trasformato nel demonio. C’erano dieci della sicurezza che mi giravano intorno e nemmeno si azzardavano ad avvicinarsi. ho dato un pò di calci, ho spaccato un paio di porte, ma a me non interessa nulla, io ho principi e valori, non mi tratti così e non tratti così la mia ragazza davanti a me.”. Daniele Dal Moro conclude dicendo che avrebbe molto altro da dire ma che al momento non può farlo.

