Ieri sera, lunedì 16 ottobre, è andato in onda l’attesissimo appuntamento con il Grande Fratello. Una puntata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena, in particolare per Heidi Baci. La concorrente ha deciso di abbandonare in modo del tutto inaspettato il reality.

Heidi Baci lascia il Grande Fratello

Un percorso breve ma intenso quello di Heidi Baci all’interno del Grande Fratello. La concorrente è stata infatti uno dei volti dominanti di questa edizione, soprattutto per via di Massimiliano Varrese. Fin dal suo ingresso, l’attore è stato immediatamente folgorato dalla giovane ragazza e, giorno dopo giorno, sembrerebbe averla conquistata. Tuttavia, è sempre stato un rapporto caratterizzato da continue discussioni, incomprensioni e litigi. Ad aver messo definitivamente la parola fine a questa storia è stato il padre della concorrente, che si è presentato in puntata mettendo a dura prova la giovane ragazza. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Heidi Baci lascia il Grande Fratello: cosa è successo?

Arrivato nella casa, l’uomo ha messo le cose in chiaro ed ha affermato di non apprezzare l’avvicinamento di sua figlia Heidi Baci con Massimiliano Varrese. “Hai fatto una scelta sbagliata, io e mamma siamo devastati“, ha detto. Per poi continuare mostrandosi estremamente deluso e ancora incredulo: “Non ti riconosco più e non ti vedo più come eri prima. Sembri un’altra persona“. L’uomo si è rivelato preoccupato ed ha incolpato pesantemente Massimiliano Varrese di trattare male sua figlia. Le accuse di maschilismo che hanno colpito l’attore nei giorni precedenti sicuramente non sono passate inosservate al padre della giovane ragazza. L’uomo ha poi concluso dicendo: ‘‘Tua mamma non ti guarda più, sta male, le ho promesso che stasera ti riporto a casa“. Parole molto forti che hanno sconvolto la concorrente. Tanto da farle abbandonare nel pieno della notte la casa. Una decisione del tutto inaspettate. La scelta di lasciare il programma ha scosso tutti i concorrenti, tra cui anche Massimiliano Varrese. L’attore è scoppiato in lacrime e si è lasciato andare ad un lungo sfogo incolpandosi per essere stato troppo opprimente nei confronti della ragazza. Come finirà la loro storia? Al momento Heidi Baci non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al suo improvviso abbandono…non ci resta che aspettare per saperne di più.

