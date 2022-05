L’Eurovision Song Contest 2022 è la famosa kermesse musicale a livello internazionale, che conta 40 artisti provenienti da tutto il mondo. La sede scelta per questa 64ma edizione è il PalaOlimpico di Torino e viene trasmessa in televisione per l’Italia da RAI Eurovisione.

Per la conduzione della serata sono stati selezionati Laura Pausini nota cantante italiana, Mika celebre interprete musicale e Alessandro Cattelan, già conduttore di numerosi programmi televisivi in Italia.

L’Italia è rappresentata all’Eurovision dalla coppia vincitrice del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco con il brano “Brividi“.

Intanto sta facendo parlare di sé la cantante macedone Andrea con il brano “Circles“. Scopriamo ora chi è questa ragazza che rappresenta la Macedonia e perché tutti ne stanno parlando.

Chi è Andrea, la cantante che partecipa all’Eurovision

Andrea, all’anagrafe Andrea Koevska nasce a Skopje, la capitale della Repubblica di Macedonia, il 14 febbraio del 2000. Nel 2005 a soli 5 anni, con il papà insegnante di legge e la mamma fisioterapista, per motivi di lavoro si trasferiscono in America, precisamente ad Harlem, il famoso quartiere di New York. Restano in America per oltre un anno ed è proprio qui ad Harlem che Andrea entra in contatto con numerosi generi musicali avvicinandosi sempre di più alla musica.

Ritornando in Macedonia, la passione musicale diventa sempre più forte anche grazie agli incoraggiamenti del nonno che però poi perde quando lei aveva solo 9 anni.

A vent’anni decide di cominciare a pubblicare le sue performance sui social media e viene così notata dal famoso produttore macedone Aleksandar Masevski. Ottiene in quest’anno anche una borsa di studio per iscriversi all’università di San Cirillo e Metodio. Comincia così insieme al produttore Aleksandar a collaborare musicalmente pubblicando il primo singolo “I Know” riscuotendo un discreto successo nel suo paese. Mentre il secondo singolo “Talk to me” ottiene ascolti anche in campo internazionale. Insieme ad Aleksandar scrivono il brano “Circles” e partecipa a Za Evrosong 2022, che le permetterà, poi vincendo il contest, di essere selezionata per l’Eurovision Song Contest 2022.

Nella storia degli Eurovision Song Contest, per la prima volta nel 1998 la Macedonia, entra a far parte dei concorrenti dell’Eurovision, poi nel 2016 ottengono l’undicesimo posto con la cantante Kaliopi e il suo brano “Dona” mentre la migliore classificazione al momento della Macedonia è stata ottenuta con il settimo posto di Tamara Todevska e il suo brano “Proud” nel 2019.

Non sono mancati gli scandali anche quest’anno durante il contest ed è proprio Andrea la protagonista che durante la cerimonia di apertura dell’Eurovision ha mancato di rispetto alla Macedonia del Nord, rischiando di essere ritirata dalla gara.

Perché Andrea ha rischiato di essere ritirata dall’Eurovision?

Durante la cerimonia di apertura la cantante macedone sul Turquoise Carpet ha gettato in terra la bandiera davanti a milioni di spettatori e addetti stampa. Questo gesto è stato accusato come un’offesa nei confronti della televisione pubblica macedone “MRT” che ha chiesto le scuse formali da parte della cantante Andrea, insieme alla possibilità che venga ritirata dall’Eurovision Song Contest. La cantante, nel frattempo, si è scusata con la televisione macedone, affermando che la bandiera era stata lanciata verso uno del suo staff per accontentare i fotografi che le chiedevano di ritrarla senza la bandiera. Speriamo che queste scuse siano accettate e che possa ancora continuare a gareggiare all’Eurovision.