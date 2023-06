La cheratina è fondamentale per il benessere dei capelli: che cos'è, come funziona, quanto dura un trattamento e qual è il suo costo?

È considerato uno dei trattamenti più efficaci per la cura e la bellezza dei capelli. Si tratta del trattamento alla cheratina, ottimo per migliorare la salute e l’aspetto di tutte le chiome. Che cos’è la cheratina, come funziona e quanto dura l’effetto del trattamento? Particolarmente gettonata, il suo costo non è molto basso, ma i risultati sono efficaci.

Cheratina per capelli: cos’è, a che cosa serve e quanto dura

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, è bene chiarire intanto che cosa sia effettivamente la cheratina. Presente in modo molto abbondante nei capelli, ma anche nei peli e nelle unghie di chiunque, la cheratina altro non è che una proteina formata da lunghe catene di aminoacidi intervallati da oligoelementi e vitamine. Essi, insieme, formano una struttura molto complessa e allo stesso tempo efficace per la salute dei capelli. La cheratina contribuisce alla robustezza, all’elasticità e alla reattività dei capelli e li protegge anche dagli agenti esterni. La funzione della cheratina è dunque quella di aumentarne la forza, ma la sua presenza rende anche possibile la messa in piega degli stessi. L’aspetto dei capelli dice molto sulla cheratina: quanto i capelli sono secchi, spenti e sfibrati, ad esempio, può essere necessario effettuare un trattamento alla cheratina per ristabilirne la forza e l’aspetto lucido.

Ecco che dunque il trattamento alla cheratina si rivela molto utile proprio in casi di capelli secchi, spenti e particolarmente sfibrati che tendono a rompersi.

Molte persone scelgono un trattamento alla cheratina lisciante, in grado di disciplinare ogni capello dall’interno grazie all’idratazione efficace che subiscono. Ciò lascia intendere che la cheratina svolge un ruolo fondamentale nella salute dei capelli e un trattamento, ogni tanto, può solo che fare bene. Qualsiasi sia il capello su cui agisce, la cheratina è in grado di migliorare l’aspetto e la salute di ogni chioma.

Tendenzialmente un trattamento alla cheratina ha una durata che va dai 3 ai 6 mesi. Tutto dipende ovviamente dalla frequenza con cui si lavano i capelli.

Cheratina per capelli: quanto costa un trattamento effettuato dal parrucchiere

Scegliere di eseguire un trattamento alla cheratina sui propri capelli significa scegliere il loro benessere, ma non bisogna dimenticare che, tale trattamento, ha un costo piuttosto alto.

In media, infatti, un trattamento alla cheratina eseguito dal parrucchiere (e dunque un trattamento professionale) ha un costo che va dai 150 € e può arrivare a prezzi molto più alti. Ci sono saloni, infatti, in cui il trattamento raggiunge cifre altissime, vicine ai 400 €. Il costo dipende molto dai prodotti utilizzati: ci sono saloni in cui il trattamento alla cheratina riesce a partire dai 100 € in su.

Sapevate che il trattamento alla cheratina può essere eseguito comodamente anche a casa? Sarebbe sempre meglio affidarsi nelle mani degli esperti, ma eventualmente è possibile anche fare tutto da sole/i, basta avere a disposizione i giusti prodotti. In commercio, infatti, esistono dei kit specializzati nel trattamento alla cheratina: vi basterà seguire le istruzioni e prestare molta attenzione a tutti i passaggi.

La cheratina, comunque, rimane una proteina essenziale per la cura e per il benessere dei capelli.