Chanel Totti ha deciso di cambiare look in vista dell’estate. Il nuovo taglio di capelli, realizzato nello stesso salone di bellezza frequentato da Ilary Blasi, è stato condiviso sui social network.

Chanel Totti cambia look: il nuovo taglio di capelli piace anche a Ilary Blasi

L’estate è ormai arrivata e molte donne scelgono di cambiare il proprio look, magari per avere un’immagine più fresca e leggera, ma anche più spensierata e sbarazzina. Anche Chanel Totti ha deciso di darci un taglio, scegliendo un look molto simile a quello della sua mamma. Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha deciso di farsi una nuova acconciatura, che è stata realizzata dalla sua hair stylist di fiducia, ovvero Alessia Solidani. Nello stesso salone di bellezza frequentato dalla conduttrice, anche la figlia Chanel Totti espone i suoi desideri, che vengono subito trasformati in una realtà. Madre e figlia diventano ogni giorno più simili e mostrano tutta la loro bellezza sui social. Chanel Totti ha 16 anni ed è bellissima, ma sui social network riceve molte critiche per il fatto che sembra sempre molto più grande di quello che è. Trucco e parrucco e gli outfit che sceglie la fanno sembrare una donna più adulta, ma in realtà è ancora un’adolescente, che sta seguendo le orme della sua mamma per la grande passione per lo stile. In vista dell’estate anche Chanel Totti si è recata nel salone frequentato da mamma Ilary per dare un taglio ai lunghissimi capelli biondi. Ha scelto uno stile che è stato molto apprezzato e che è piaciuto molto anche alla sua mamma.

Chanel Totti cambia look: il nuovo taglio di capelli nel salone frequentato da Ilary

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, con l’estate alle porte ha sentito il bisogno di dare una rinnovata al suo look. E quando sente questo tipo di desiderio sa ormai a chi rivolgersi, come ha mostrato nelle sue storie su Instagram. Esattamente come mamma Ilary, per i cambi di look si affida sempre al salone di Alessia Solidani. Qualche settimana fa si è recata nel salone per schiarire i capelli, ma questa volta ha deciso di tagliarli. La 16enne aveva una lunghissima e bellissima chioma bionda, che acconciava a volte tenendo i capelli lisci altre volte optando per il mosso. Adesso ha scelto di tagliarli, regalandosi un po’ di leggerezza per l’estate. Ha scelto un taglio medio scalato con ciocche più corte davanti e ha lasciato intatto il colore biondo che aveva scelto e che ama moltissimo. Si tratta senza dubbio di una scelta in perfetta linea con le tendenze di stagione. In estate il taglio scalato è tra i più richiesti, per il grande effetto che dona e anche perché si presta a tutte le lunghezze ed è molto più facile da gestire, donando quello stile sbarazzino davvero perfetto per la bella stagione.