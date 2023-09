Sapevate che a Los Angeles si trova un ristorante italiano famosissimo e molto frequentato tra le celebrities? Il suo nome è Giorgio Baldi. Ecco tutti i dettagli ed il perché è così amato tra i personaggi famosi.

Il ristorante Giorgio Baldi a Los Angeles, il più amato dalle celebrities

Originario di Forte dei Marmi, nel 1985 decide di trasferirsi a Los Angeles insieme a tutta la sua famiglia. Dopo ben cinque anni trascorsi a lavorare E dopo anni trascorsi a lavorare in ristoranti di lusso in giro per la città, nel 1990 Giorgio Baldi decide di aprire il suo ristorante. Inizialmente, la posizione del ristorante sembrava non essere delle migliori: un luogo abbastanza desolato situato tra Santa Monica e Pacific Palisades, dove per arrivare occorre prendere necessariamente la macchina. Come se non bastasse, il locale dove Giorgio Baldi decise di aprire il suo ristorante era pressoché sconosciuto e poco visibile sulla strada. Tuttavia, a dispetto di tutte le previsioni, il ristorante ha riscosso fin da subito un successo a dir poco clamoroso. Merito anche dei clienti di lunga data dei precedenti ristoranti in cui aveva lavorato, personaggi stimati come l’imprenditore statunitense Eli Broad e il produttore televisivo Rupert Murdoch. Ad aver conquistato in poco tempo il resto delle celebrities è stato sicuramente la location curata nei minimi dettagli, il servizio professionale ma al tempo stesso caloroso e amichevole, per non dimenticarsi del menù: ogni piatto rispecchia a pieno la tradizione italiana. Tra le pietanze più richieste dalle celebrities troviamo senza dubbio la burrata, la pasta fatta in casa e la vasta gamma di deliziosi risotti.

Tutte le celebrities che vanno a cena al ristorante Giorgio Baldi a Los Angeles

Tra le celebrities che più frequentano e amano il ristorante Giorgio Baldi troviamo Rihanna. Tempo fa, in occasione di un’intervista al New York Times, Elena Baldi (figlia del proprietario del ristorante Giorgio Baldi) ha rivelato che la celebre cantante frequenta il ristorante dalla tenera età di 18 anni. Non solo. La cantante è nota per andare a mangiare da Giorgio Baldi almeno tre volte a settimana. I suoi piatti preferiti sono gli gnocchi al vostro gusto, serviti con ragù o con crema di gorgonzola, pasta al pomodoro con basilico e calamari. Oltre a Rihanna, anche Kim Kardashian è solita mangiare da Giorgio Baldi. La modella sembrerebbe avere una vera e propria passione per il tartufo, tra i suoi piatti preferiti nel menù infatti troviamo gli agnolotti fatti in casa, ripieni di mais dolce e salsa al tartufo bianco. Il ristorante Giorgio Baldi è frequentato da celebrities come Jennifer Lopez, Justin e Hailey Bieber, Courteney Cox e tante altre. Che dire… la cucina italiana ha conquistato stelle di Hollywood, artisti di fama internazionale e celebri top model!