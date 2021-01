Cecilia Martinelli alla guida di FarmaErmann.it

In un piccolo paesino nelle Marche, dove già il nome è preludio di aria pura e spensieratezza, nasce nel 1983 Cecilia Martinelli. A Borgo Pace cresce tra le colline piene di verde, libera, dipinge e scrive poesie e qualche libro, è appassionata dei suoi studi classici. Ormai ventenne si trasferisce a Fano, sul mare, e qui inizia una nuova fase della sua vita: dopo approfondimenti e master specifici, diventa la Responsabile di FarmaErmann.it è una farmacia online ormai tra le migliori e sul web dal 2012 grazie a un’idea geniale di suo padre e suo marito.

Un lavoro, quello dell’e-commerce manager, che non è tra quelli in elenco tra i mestieri conosciuti e riconosciuti, nessuno ti capisce quando lo pronunci e alla domanda “sarebbe?” si è costretti a concludere con un frettoloso e riduttivo “gestisco un e-commerce”. Si tratta invece di un incarico di grande responsabilità e altamente specializzato, l’e-commerce manager rappresenta la figura che ha il compito di accrescere i risultati della propria azienda apportando novità e strategie ad hoc, misurando costi e investimenti, tenendo le fila di tutto il sistema online, dal customer care fino all’esperienza post vendita del consumatore finale; deve avere una rete di contatti dedicata e essere prontamente in grado di far intervenire il professionista addetto al momento opportuno, saper lui stesso editare, conoscere i prodotti e avere dimestichezza con la grafica, saper fare analisi, intrattenere i rapporti con tutte le altre figure professionali che gravitano attorno all’e-commerce e aprire continuamente nuove possibilità scavando nuovi corridoi sul futuro, consolidando il presente. Un lavoro complesso dunque, che lascia poco spazio al tempo privato, soprattutto in quanto un sito è online h24 e non conosce Natale o festività in genere e tenendo presente che la tecnologia viaggia ad una velocità indefinibile.

Cecilia ha creato e collaudato uno staff affiatato, segreto del successo che FarmaErmann sta dimostrando con i fatti e i riconoscimenti continui da parte di pubblico così come da esperti del settore e tecnici; il tutto con professionalità, ma anche infondendo quel quid di tinta rosa che è senza ombra di dubbio il marchio del modus operandi di FarmaErmann.it: dedizione, intuito, sentimento e creatività, qualità peculiarmente femminili.

Guida una squadra muovendola verso un’unica mission: la soddisfazione del Cliente.

Ma sempre con etica e rispetto anche verso se stessi, cercando di instaurare un rapporto di fiducia reciproca con l’utente che finalmente, dopo tanto anonimato, torna ad essere un’entità reale: al cliente va riconosciuto riguardo e viceversa, gli è richiesto di prendere consapevolezza che dietro allo schermo non ci sono robot, ma personale qualificato in carne e ossa con cui avere garbo.

FarmaErmann.it è davvero apprezzata, tra più di 7.000 e-commerce presi in esame, è risultato tra le 500 eccellenze italiane ricevendo così il sigillo Le Stelle dell’E-commerce del premio omonimo fondato da Il Corriere della Sera insieme a Statista.

Prezzi vantaggiosi, prodotti di qualità e catalogo fornito in continuo aggiornamento, sito di facile consultazione, servizio impeccabile e consegna veloce.

Mamma di tre figli e moglie, non sempre è semplice concertare la vita privata con quella lavorativa e inoltre gli ostacoli retaggio di una società maschilista sono purtroppo tutt’ora evidenti anche nel suo ambiente, ma Cecilia ha un obiettivo, che era il sogno anche di suo padre: portare l’e-commerce a un livello ancora più alto tanto da far sì che la gente parlando di FarmaErmann possa far riferimento alla farmacia online per antonomasia.