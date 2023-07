Capelli secchi in estate: come prendersene cura

I prodotti come le maschere, gli shampoo, ma anche gli impacchi, permettono di proteggere i capelli secchi in estate a causa del sole.

L’estate, per quanto sia piacevole, porta delle difficoltà e dei disagi, non solo per il caldo, ma anche per la chioma che ne risente in modo particolare. A causa del mare e di altri fattori, i capelli possono apparire aridi e secchi, oltre a ottenere l’effetto paglia. Scopriamo come proteggere i capelli secchi e i rimedi adatti per la chioma.

Capelli secchi in estate

La stagione estiva mette in serio pericolo il benessere della chioma e della capigliatura. L’esposizione continua e prolungata al sole, lo stare sempre in piscina oppure in mare, in spiaggia, sono fattori dei capelli secchi che inevitabilmente cominciano a perdere vitalità. A causa di questi fattori, la chioma appare sfibrata e sciupata.

Le temperature elevate, insieme al cloro e alla salsedine, portano infatti ad avere una chioma secca e anche il classico effetto paglia che sicuramente risulta essere alquanto antiestetico. Oltre a queste cause, dovute agli agenti atmosferici e tipici della stagione, si aggiungono anche la scarsa attività del sebo e le carenze alimenti che contribuiscono.

Gli squilibri ormonali, ma anche il troppo caldo, portano sicuramente ad avere una chioma non in splendida forma con i capelli che appaiono, non solo secchi, ma anche aridi, fragili e sfibrati, quindi difficili da acconciare e pettinare. L’uso delle piastre e del phon non è indicato poiché rende il capello stopposo e difficile da domare.

Capelli secchi in estate: come prevenire

Considerando che i capelli secchi in estate sono alquanto normali, si potrebbe fare qualcosa per evitare e impedire l’effetto paglia. Dal momento che, soprattutto in questo periodo, la chioma ha maggiormente bisogno di idratazione, si consiglia di optare per degli shampoo che siano delicati, con ingredienti naturali che forniscono i giusti nutrienti.

L’aloe vera, olio di cocco e burro di karité sicuramente funzionano molto bene per questo tipo di capigliatura in quanto rendono i capelli morbidi e delicati. Al momento del lavaggio, no all’uso di troppa acqua calda per evitare di esporli troppo al calore. Per il risciacquo finale si consiglia acqua fredda che mantiene la chioma lucente.

Subito dopo lo shampoo e il lavaggio, è bene applicare sui capelli secchi degli impacchi o maschere specifici a base di componenti naturali che ristrutturano la chioma. un capello secco va maggiormente incontro a rotture e si spezza facilmente, per questo un pettine a denti larghi è il trattamento ideale da usare per districarli.

Considerando che la disidratazione è la base dei capelli secchi e dell’effetto paglia, sarebbe utile, soprattutto in estate, evitare l’uso di phon e piastre. Per asciugare i capelli va benissimo un panno in cotone o lycra oppure alla luce del sole. Quando si esce nelle ore più calde è sempre utile proteggere il capello con un cappello o una bandana.

Capelli secchi in estate: prodotti online

I prodotti per rinforzarli sono vari e disponibili, tra varie offerte e promozioni sul noto e-commerce dove bisogna cliccare l’immagine per visualizzare il prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori strumenti, tra maschere e shampoo, per capelli secchi, scelti tra quelli maggiormente efficaci dalle consumatrici con una descrizione di ogni prodotto.

1)Kérastase, Nutritive, shampoo idratante ricco

Uno shampoo della linea Kérastase con molti nutrienti e idratante che permette di essere adatto per capelli secchi. Ha un effetto rivitalizzante e nutritivo per questa chioma. deterge il capello in modo da contrastare la disidratazione. I capelli risultano morbidi e luminosi. Bisogna applicarlo sui capelli bagnati e massaggiare.

2)Seta pack cristalli liquidi ai semi di lino

Un olio nella confezione da 50 ml a base di cristalli liquidi che donano capelli setosi, lucenti, contrasta le doppie punte e la secchezza. A base di olio di semi di lino, acidi grassi Omega 3. Basta distribuirlo sui capelli in modo uniforme poco prima dell’asciugatura. Una formula concentrata e professionale.

3)Wella Professionals invigo nutri-enrich

Una maschera per i capelli che sono secchi o stressati che li rivitalizza donando un aspetto energico. A base di bacche di goji da tamponare sui capelli e poi risciacquare. Protegge i capelli prima e dopo l’esposizione al sole. I capelli risultano morbidi e idratati nel modo giusto.

Insieme ai rimedi per capelli secchi, anche le soluzioni su come proteggerli durante la stagione estiva.