Capelli fini: quali sono i tagli da evitare?

Sottili, senza volume e spesso deboli: sono le caratteristiche dei capelli fini. Impercettibile è la parola che meglio si adatta a questo tipo di capello, che ha un diametro tra 0,04 e 0,06 millimetri. Non serve avere strumenti di precisione per rendersene conto: basta prenderne uno tra il pollice e l’indice per capire quanto sia delicato. Gestirlo non è semplice, ma cambiare taglio di capelli potrebbe essere la giusta mossa per donare ai tuoi capelli un po’ di volume in più. Vediamo come trattare i capelli fini e quali tagli evitare assolutamente.

Come prendersi cura dei capelli fini

Un bel taglio non basta se non si hanno capelli sani. È importante utilizzare i prodotti giusti, adatti al proprio cuoio capelluto e alla tipologia di capello. Texture troppo corpose, ad esempio, tendono ad appesantire il capello e a far perdere quella voluminosità che ricerchiamo se abbiamo dei capelli fini. La scelta migliore è prediligere prodotti booster e spray volumizzanti che possano al contempo idratare, nutrire e proteggere il capello, senza appesantire.

Un’altra cosa importante per mantenere una bella chioma è evitare il calore eccessivo. Questo potrebbe indebolire e appiattire i capelli fini. Utilizza prodotti termoprotettori, per ottenere il miglior risultato possibile durante asciugatura e styling.

Tagli da evitare per i capelli fini

Un buon taglio riuscirà a dare ai tuoi capelli fini quel volume che manca. Bisogna però stare attente a non sbagliare, perché il rischio è di ottenere l’effetto opposto. Sicuramente da evitare sono tagli di capelli netti. Il classico bob, ad esempio, non è molto consigliato. Essendo un taglio abbastanza piatto potrebbe far sembrare la chioma ancora meno piena e folta.

Lo stesso vale per tagli lunghi, pari e con la riga in mezzo, che possono appesantire il volto e rendere i tratti del viso più lunghi e spigolosi. Se proprio non riesci a rinunciare ai tuoi capelli lunghi, opta per un taglio scalato e cerca di dare movimento spostando la riga lateralmente. In questo modo, i capelli saranno più sollevati dalla radice e sembreranno più voluminosi. Evita la piega liscia, prediligendo onde morbide e naturali.