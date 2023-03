Capelli lunghi scalati davanti: consigli e tagli

I tagli scalati davanti sui capelli lunghi riescono a donare movimenti alla chioma, incorniciando il viso in modo perfetto, con un effetto più voluminoso.

Capelli lunghi scalati davanti: i consigli



Un taglio di capelli lunghi scalati davanti è in grado di movimentare perfettamente la chioma. Si tratta di un modo semplice per incorniciare il viso e dare movimento alla capigliatura, senza dover per forza rinunciare alle lunghezze. L’effetto sono capelli dall’aspetto più voluminoso. Una combinazione molto versatile, in grado di trasformare i capelli lunghi, pari e scalati in avanti, in una specie di omaggio ai tagli in stile Anni ’90, come il The Rachel, ispirato all’amatissima Rachel Green di Friends, ma anche in hairstyle molto più particolari, come l’hime cut. Un elemento fondamentale per questo tipo di tagli è sicuramente il ciuffo, che si può abbinare ai capelli lunghi e scalati davanti, incorniciando ancora meglio il viso, proprio come una bella frangia a tendina lunga. Questi tagli sono perfetti anche sui capelli ricci. Le scalature frontali possono ridistribuire il volume del taglio, creando un effetto simile al mullet o allo shag. Le ciocche frontali devono essere portate sfilate o tagliate di netto, sfiorando al linea del mento per mettere in risalto il collo e il profilo. Un effetto cornice perfetto sui capelli lisci scalati, da abbinare a lunghezze pari o layers distribuiti su tutta la chioma. Il risultato finale è quello di un taglio leggero e di grande effetto, da perfezionare in base alla propria personalità.

Capelli lunghi scalati davanti: i tagli



I capelli lisci, lunghi e scalati sul davanti si possono strutturare seguendo la forma del viso e della testa. Il taglio multilayers è da lavorare in base alle sfumature, creando un effetto in grado di valorizzare i lineamenti e dare movimento alla chioma. I layers del taglio si sovrappongono l’uno all’altro, creando un effetto dinamico grazie alle ciocche di diverse lunghezze, in grado di adattarsi ai capelli lunghissimi ma anche ai tagli medi. Questo effetto si può ricreare anche tagliandosi i capelli da sole, sfruttando la tecnica della coda alta. Dividendo la chioma in sezioni e raccogliendole in diversi codini posti al centro della testa è possibile creare layers e scalature.

I capelli lunghi, pari e scalati, possono trasformarsi in un Hime cut, una combinazione perfetta tra caschetto e capelli lunghissimi. Il risultato è una scolatura non leggera, un effetto doppio taglio davvero molto particolare. La caratteristica di questo taglio sono le geometrie, spesso esasperate anche dalla presenza della frangia. L’abbinamento migliore è con i capelli lisci perché si riescono a mettere in risalto tutte le sovrapposizioni.

La frangia a tendina è un elemento perfetto da aggiungere al taglio per creare un ciuffo di capelli aperto, scalato e leggero, abbinato ai capelli lunghi. Un tocco in più per incorniciare il viso. Uno stile anni ’70, da reinterpretare con una piega blow dry, da provare su capelli lisci, mossi o ricci. Il risultato è uno styling morbido e molto vaporoso, con le due ciocche della frangia che riescono a mettere in risalto gli occhi e amplificare il movimento della chioma.