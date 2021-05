Pochi possono vantare oltre cinquanta anni di carriera. Cher è riuscita a reinventarsi numerose volte nel corso della sua passando dalla recitazione alla musica con estrema dinsivoltura e successo, facendosi amare da pubblico e critica.

Chi è Cher

Cherilyn Sarkisian LaPierre, meglio nota come Cher (El Centro, 20 maggio 1946), è una cantautrice e attrice statunitense.

Cresce nello stato della California insieme al padre John, camionista armeno rifugiatosi negli Stati Uniti e la madre Jakie, un’aspirante attrice di orgini miste. Con il separamento dei genitori la piccola Cher rimane sotto l’ala della madre che però non vive una situazione economica di stabilità. Riescono a tornare serene quando Jakie incontra il suo terzo marito che si prende cura delle donne di casa, a cui nel frattempo si è aggiunta Georganne con il matrimonio precedente.

La tranquillità sembra però apparente visto che Cher all’età di 16 anni lascia la scuola a causa di una forma grave di dislessia che non le viene diagnosticata e di cui scoprirà l’esistenza solo successivamente.

In questo momento della sua vita incontra anche Salvatore Bono, quello che diventerà l’uomo della sua vita. Grazie a lui, impegnato negli Studios di Hollywood, viene chiamata a sostituire una corista assente e così tutti scoprono la sua voce.

Grazie a questo evento casuale riesce a farsi notare e iniziare a lavorare sulla sua musica insieme al compagno con cui per altro si rende molto nota anche in Italia. Registrano brani in italiano e partecipando a eventi come il Festival di Sanremo facendosi conoscere come “Sonny & Cher”. Il loro amore, paragonato a quello di Cesare e Cleopatra, si fa conoscere in tutto il mondo superando, nelle classifiche inglesi e americane, i Beatles e i Rolling Stones. Questo successo improvviso vede però una prima battuta d’arresto con l’evoluzione del mondo e delle tematiche, ora incentrate molto sull’uso di droghe da cui la coppia prende le distanze.

Chi è Cher: il successo tra musica e recitazione

Dopo una serie di progetti mai decollati davvero e periodi a lavorare in alcuni night club dividendosi tra comicità e musica, torna per Cher il successo tanto aspettato. Vengono chiamati per uno speciale televisivo dal nome “The Nitty Gritty Hour” che li riporta in scena. Oltre a continuare con la musica, ottiene un programma televisivo dal nome “The Cher Show” che vede ospiti importanti come Elton John.

Se la carriera sembra essersi ripresa, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale. Si separa da Bono per sposarsi pochissimo tempo dopo con il musicista Gregg Allman con cui ha una storia di soli due anni terminata per via dei problemi di lui con la droga. A Cher rimangono due bambini in ricordo di queste due storie d’amore, ma decide ugualmente di recarsi all’anagrafe ed è eliminare i loro cognomi così da essere solamente Cher.

In questa fase di vita la cantante si trova per la prima volta sola a livello artistico e così sperimenta sia dal punto di vista musicale che televisivo. Prova a lanciarsi in nuovi generi, fondare una band rock fino a inserirsi come attrice in alcuni progetti cinematografici. In quest ultimo ambito riesce anche con grandi riconoscimenti come la prima candidatura al Premio Oscar per “Silkwood” a fianco di Maryl Streep. Seguono numerose pellicole di grande successo come “Stregata dalla luna” con cui ottiene il Premio Oscar come miglior attrice.

Chi è Cher: gli ultimi anni della carriera

Decide di tornare ad occuparsi di musica realizzando anche il primo tour da solista all’inizio degli anni ’90. Sembrano essere anni di grande successo sia a livello musicale che cinematografico dato che la sua popolarità è alle stelle. Nel 1998, durante uno dei suoi viaggi di lavoro all’estero, riceve una chiamata da parte della figlia che le comunica la morte di Bono, uomo con cui anche dopo il divorzio ha mantenuto un fortissimo legame di amicizia.

Per il resto degli anni successivi fino ai primi anni del 2000 i suoi dischi ottengono grande successo e la sua figura è spesso molto contesa tra i programmi televisivi e gli eventi pubblici. Viene spesso invitata anche a programmi televisivi italiani di grande successo e crea collaborazione con artisti nazionali come Eros Ramazzotti. Con periodi più o meno produttivi, la carriera di Cher prosegue, rendendola così una delle figure più iconiche del mondo della musica e dello spettacolo.