Camicia da donna estiva: i trend del 2022

Con l’arrivo della stagione estiva è bene pensare anche a quale look sia meglio indossare. Tra i vari indumenti, la camicia da donna è un evergreen che si caratterizza per tantissime varianti e declinazioni. Qui scopriamo le ultime tendenze e i modelli più adatti per il periodo.

Camicia da donna estiva

Un indumento molto apprezzato e amato da indossare anche durante la stagione estiva dal momento che si presta a diversi outfit. La camicia da donna è adatta sia per uno stile casual che elegante, oltre a essere un capo molto amato della moda. Adatta a vari stili e interpretazioni, permette alla donna di esprimere la propria femminilità e personalità in diversi modi.

Sono moltissime le donne che la indossano sia per la vita quotidiana, ma anche per l’ufficio.

In occasione dell’estate è possibile anche annodarla in vita e renderla un articolo alla moda e giovanile. Sono diversi anche i modi di indossarla durante la stagione estiva a seconda anche dell’occasione maggiormente adatto.

La camicia bianca è perfetta in estate e risulta essere molto chic soprattutto con la pelle abbronzata per risaltarla ancora di più. Inoltre, è un tipo di indumento che si adatta molto bene sia come abbigliamento casual, ma anche per il lavoro in ufficio dal momento che è possibile abbinarla a dei pantaloni eleganti o degli stretch pants.

Si può anche annodare in vita per abbinarla a dei pantaloni palazzo. Si può anche optare per una camicia da donna dalle fantasie delicate in modo da cambiare un po’ l’umore. Si può giocare con vari pattern sempre in linea con il proprio stile e personalità, in modo da mantenere un buon legame cromatico con il resto dell’outfit.

Camicia da donna estiva: modelli

Vi è tantissima possibilità di scelta quando si parla di camicia da donna per l’estate. I modelli si distinguono per il taglio, il colletto, le maniche, ecc. La camicia bianca è sicuramente un classico del guardaroba femminile: ha linee morbide e diritte adatta per un look da ufficio o per un tailleur elegante o anche situazioni più informali.

Ci sono modelli dal taglio più largo adatte per un look maggiormente sportivo, ma sempre in linea con la moda e le ultime tendenze. In estate, complice anche il caldo, si punta a una camicia da donna con maniche ampie che danno volume oppure un modello Puffed che presenta maniche a sbuffo.

Impossibile resistere a questo capo grazie alle tantissime tipologie. Le tendenze le presentano con rouches, pizzi oppure maniche a palloncino. Si trovano anche in stampe floreali o animalier con collo alla coreana o anche con fiocco da annodare, ma sempre alla moda, a prescindere dallo stile di ciascuno. Le camicie a righe bianche e blu oppure colorate è sicuramente un emblema.

La camicia da donna estiva con stampa floreale si adatta perfettamente al periodo ed è un segno di stile, anche perché permette di mescolare i vari colori e outfit. Le camicie in denim sono perfette per un look casual sia per il mattino, quindi nelle ore diurne che la sera. Il denim è un passe partout e si adatta a look diversi.

Camicia da donna estiva Amazon

Un indumento disponibile sul noto e-commerce di Amazon approfittando di vari prezzi e offerte imperdibili. Cliccando l’immagine si visualizzano tutte le informazioni del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei modelli di camicia da donna più adatti per la stagione estiva con una descrizione di ogni articolo.

1)Maavoki camicia estiva da donna

Un modello di camicia da donna con manica, scollo a V e bottone frontale. Un modello in jeans, come vogliono le ultime tendenze e disponibile nei colori nero, azzurro, blu, ma anche rosa e stampa leopardata. Ha uno stile ampio e si addice a un look elegante. Ha un design casual per adattarsi a ogni occasione.

2)Urban GoCo donne camicette

Una camicetta da donna a manica lunga in chiffon con scollo a V di vari colori: dal caffè al bianco al grigio, al blu, ecc. In chiffon, quindi traspirante e comoda da indossare. Ha uno stile molto avvenente e semplice al tempo stesso. Adatta per ufficio, vacanza e spiaggia.

3)Grace Karin donna button down

Una camicetta a 3/4 con maniche a pipistrello con collo a V. Un modello con collo a lupetto e fronte increspato. Il materiale è molto morbido. In viscosa, elastan e poliestere e accentua le curve del corpo. Ha una chiusura a bottone. Molto elegante. Disponibile nei colori nero, azzurro e rosa.

