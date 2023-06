Johnny Depp compie 60 anni: chi lo avrebbe mai detto? Da un successo all’altro, da una generazione all’altra, l’attore di Hollywood ha colpito per la sua bravura e per il suo fascino e proprio per questo, dunque, è bene celebrarlo attraverso 5 beauty look iconici impossibili da dimenticare.

Johnny Depp, i beauty look più iconici per festeggiare i suoi 60 anni: i tagli di barba e capelli

Buon compleanno Johnny Depp: l’attore spegne 60 candeline il 9 giugno 2023, ma il suo fascino appare immortale. 60 anni che arrivano dopo un periodo non troppo semplice per lui: la questione legale con l’ex moglie Amber Heard, le sale di tribunale, le accuse e i paparazzi non gli hanno reso la vita facile nell’ultimo periodo. Tuttavia, i 60 anni sono arrivati anche per lui e Depp, tra un film e l’altro, riesce a portarli davvero molto bene. In occasione del suo 60° compleanno, è giusto celebrare il noto attore attraverso almeno 5 suoi beauty look iconici.

Si parte dal più recente e in questo senso è impossibile non citare il look sfoggiato sul set di Animali Fantastici. Nel capitolo della saga Animali Fantastici e dove trovarli – I Crimini di Grindelwald, datato 2018, Depp sfoggia un look biondo platino medio-lungo iconico: capelli rasati ai lati, ciuffo più lungo (in stile cresta) in alto. Bionde anche le sopracciglia e il baffetto in tinta. Un look decolorato, ma di grande impatto estetico.

Rimanendo nell’anno 2018, quello di Arrivederci professore è un altro look particolarmente affascinante di Johnny Depp. Qui l’attore sfoggia un taglio curato e naturale, niente decolorazioni o effetti speciali. Il taglio è corto ma è morbidamente mosso, con ciuffo laterale ordinato. L’attore presenta anche una barba non troppo folta e un accenno di pizzetto: un look evergreen che gli dona un’aria piuttosto glam.

Impossibile non inserire il ruolo che probabilmente lo ha reso più celebre negli anni 2000, quello di Capitan Jack Sparrow. Nella serie di film Pirati dei Caraibi, l’attore veste i panni di un pirata eccentrico ma allo stesso tempo assolutamente affascinante. Iconico il look del personaggio: capelli lunghi e scompigliati, qualche dread in qua e in là, baffi e pizzetto con tanto di doppia treccia. Occhi sfumati dal kajal nero e pelle abbronzata. Forse uno dei look più apprezzati dell’attore.

Il pizzetto pare essere molto apprezzato dall’attore, che nel film La nona porta, nel pieno degli anni ’90, sfoggia un look con capelli corti e pizzetto niente male. Nel thriller Depp appare pulito e professionale, con tanto di occhiali da vista, pizzetto ordinato e capelli tirati indietro con una passata di gel: perfetto.

Dulcis in fundo, ma non per minore importanza, troviamo un Johnny Depp giovanissimo ma sempre al top. Sono diversi i ruoli interpretati dall’attore in giovane età, ma uno dei look più iconici è da ricercare in un film degli anni ’80, quando Depp aveva solo 22 anni. Si tratta del cult horror Nightmare – Dal profondo della notte. Qui Johnny Depp è sbarbato e naturale, niente kajal e pizzetto, ma la sua chioma appare già folta e le sue sopracciglia sono già un simbolo di stile. Impossibile dimenticarlo!

Buon compleanno Johnny Depp: un tripudio di look iconici

Scegliere 5 look iconici non è semplice quando si parla di un attore del calibro di Johnny Depp. Nella sua carriera l’attore ha interpretato moltissimi personaggi tutti molto differenti tra loro ed è riuscito a immedesimarsi alla perfezione con ognuno di essi. Impossibile dimenticare ruoli come Edward Mani di Forbice, Willy Wonka, Sweeny Todd e tanti altri. Iconico in tutto, Depp continua a fare sognare.