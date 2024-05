Brufoli post epilazione: i possibili rimedi

Con la stagione calda in arrivo si dà sfoggio delle proprie gambe che devono essere lisce anche per sfoggiare il costume o gli shorts. Per avere gambe morbide la depilazione è uno step fondamentale ma bisogna fare attenzione evitando che possano comparire fastidiosi inestetismi. Vediamo come combattere ed evitare i brufoli dopo depilazione con rimedi adeguati.

Brufoli dopo depilazione

La depilazione è un passaggio importante per prendersi cura della propria bellezza. In vista poi della stagione estiva è importante avere una pelle liscia. Succede che dopo la depilazione possano comparire i brufoli, ovvero delle piccole macchie rosse che possono essere dolorose soprattutto a seguito di strumenti come la ceretta o il rasoio.

Soprattutto nella zona dell’inguine o delle gambe, considerate aree particolarmente delicate, ecco che i brufoli dopo depilazione sono un problema comune di molti soggetti. Inoltre, l’uso di certe tecniche come la ceretta appunto o il rasoio sicuramente non aiutano in questo processo arrivando ad avere gambe non curate nel modo giusto.

Sono delle irritazioni che compaiono e che con le lamette risultano essere quasi inevitabili. Un inestetismo o problema che dir si voglia e che prende il nome di follicolite. Sono antiestetici e per evitare la presenza di queste irritazioni il segreto è fare una buona depilazione evitando di ferirsi o danneggiare la pelle, come spesso succede.

Innanzitutto, per evitare i brufoli dopo depilazione la zona da depilare non deve essere mai contropelo ma sempre verso il senso del pelo. La lametta si cambia o igienizza a ogni rasatura così come è fondamentale mettere una crema in modo da preparare la pelle alla depilazione e a rimuovere così i peli in eccesso.

Brufoli dopo depilazione: passi da fare

A prescindere dal metodo con cui si decide di eliminare i peli in eccesso, bisogna seguire una sorta di consigli che permettono di evitare la comparsa dei brufoli dopo depilazione. A tal proposito, l’esfoliazione, quindi eliminare le cellule morte, aiuta ad aprire meglio i pori e di conseguenza eliminare i peli in modo rapido.

Bisogna esfoliare la pelle quando è umida in modo da non danneggiarla ulteriormente. Un altro utile consiglio è provare ad applicare un po’ di ghiaccio nella zona da depilare in modo da non avere troppo dolore al momento della depilazione. Dopo il ghiaccio, un dischetto di cotone con del talco in modo che la pelle sia pronta.

Nel caso il metodo usato fosse il rasoio, si consiglia di usare un modello che sia sempre nuovo evitando così che possano comparire i brufoli dopo depilazione. Deve essere un rasoio specifico per la depilazione femminile con diverse lame che possano facilitare il taglio dei peli oppure dei rasoi con strisce idratanti a base di aloe vera che non vanno a danneggiare la pelle.

La pelle va poi trattata anche dopo la fase di depilazione. Quindi, è bene usare una crema o una pomata che abbia al suo interno elementi naturali come l’aloe vera oppure l’olio di iperico che aiuta proprio a prendersi cura della pelle nella fase della post depilazione.

Brufoli dopo depilazione: prodotti Amazon

Su Amazon sono vari i prodotti e le creme adeguate da ordinare con ottimi prezzi. Se si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto alcuni dei tre articoli per evitare i brufoli dopo la depilazione e consentire di depilarsi senza dolore o problemi.

1)Cura pre e post depilazione

Un set che si compone di un gel, un olio e di una lozione da usare sia prima che dopo la depilazione. La lozione permette di preparare la pelle alla ceretta. L’aloe è da applicare subito dopo dal momento che idrata la pelle oltre a rinfrescare. Sono prodotti validi ed efficaci.

2)Mylee after care 500 ml post depilatoria

Una lozione da applicare subito dopo la depilazione che idrata la pelle. Un trattamento lenitivo a base di aloe vera che elimina qualsiasi fastidio o rossore dovuto alla depilazione. Indicata per ogni tipo di pelle.

3)Wonder wax emulsione dopo cera cocco e menta

Una crema a base di cocco e di menta da usare subito dopo la depilazione che riequilibra la pelle. Rimuove qualsiasi traccia di cera epilatoria e i due elementi naturali donano freschezza. Si consiglia di applicarla sulla zona in maniera delicata.

Per evitare i brufoli dopo la depilazione sono consigliate anche le creme depilatorie per prendersi cura della pelle.