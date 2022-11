Black Friday 2022: i migliori prodotti beauty

Dai prodotti come la spazzola lisciante sino alla piastra per capelli, sono i prodotti beauty a prezzi scontati per il Black Friday.

Il tempo del risparmio, delle promozioni e dei prezzi al ribasso sta per giungere grazie all’evento del Black Friday che sta per cominciare. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono già le prime offerte nel settore beauty di cui approfittare per essere più bella in attesa dell’evento vero e proprio e delle festività natalizie.

Black Friday 2022

Sebbene il Black Friday parta ufficialmente il 25 novembre, sono già molte le offerte che è possibile trovare in questi giorni su qualsiasi settore. Le offerte riguardano ogni campo: dalle televisioni sino alle smart tv, passando per i dispositivi di domotica arrivando alla casa e alla cucina sino ai giocattoli per i bambini.

Una ricorrenza che giunge ogni anno durante il periodo di novembre e che non ha una data fissa. L’unica cosa che sappiamo è che segue il Giorno del Ringraziamento che, negli Stati Uniti, dove tutto è partito, cade il quarto giovedì del mese di novembre. Una usanza tipica degli Stati Uniti, ma che, con il tempo, si è allargata anche in Italia e nel resto del mondo.

In occasione di questo evento, sono tante le promozioni e le offerte da non perdere sia sul noto e-commerce di Amazon che ha cominciato con gli sconti dal 18 dicembre scorso, ma anche su tantissimi altri negozi sia offline che online. Sicuramente è il momento ideale per tutti coloro che amano fare gli acquisti online.

Il Black Friday anticipa quello che è lo shopping natalizio, per cui molti ne approfittano per comprare i primi regali e doni per amici, parenti, ma anche per se stessi. I prezzi sono molto vantaggiosi ed economici con offerte che arrivano anche al 40%, per cui è bene cominciare ad approfittarne fin da subito.

Black Friday 2022: consigli

I prodotti messi in vendita sono tutti a prezzo determinato e bisogna affrettarsi per trovare l’articolo che maggiormente si apprezza. Le offerte, in occasione del Black Friday, possono durare alcuni minuti o anche un’ora. Sull’e-commerce di Amazon si può capire l’offerta in quanto gli articoli sono contrassegnati dalla dicitura Black Friday.

Non è affatto facile districarsi, quindi bisogna prepararsi in anticipo. Si raccomanda di capire fin da ora cosa si vuole in modo da valutare poi le caratteristiche di ogni prodotto. Si può rimanere aggiornati sui nuovi arrivi iscrivendosi alle newsletter oppure prendendo di riferimento qualche canale di Telegram che prepara gli utenti alle offerte.

Black Friday 2022: offerte beauty

Nonostante all’evento manchino ancora un paio di giorni, sull’e-commerce di Amazon sono già attive diverse promozioni da non perdere. Basta cliccare sull’immagine per visualizzare le offerte dedicate. Qui sotto la classifica con i 5 migliori prodotti beauty del Black Friday 2022 scelti tra diversi accessori e articoli per il corpo e il viso.

1)Bellissima Imetec B26 100

Una piastra per capelli in formato molto grande con rivestimento in ceramica e adatta per capelli lunghi che sono difficili da districare. Le piastre permettono di avere capelli lisci in poco tempo. Permettono di distribuire uniformemente il calore garantendo una buona piega. Sono ben 4 i livelli di temperatura. Si preparano in pochi secondi.

2)gh Glide

Una spazzola elettrica lisciante nel colore rosa orchidea che offre una piega lisciante e styling perfetto. Si spegne in automatico dopo 30 secondi di inutilizzo. Lavora su ciocche di capelli lunghi aiutando a districarli e renderli maggiormente setosi. Sfrutta la tecnologia con ionizzatore per tutta la durata dello styling eliminando l’effetto crespo.

3)Kiko Milano travel brush set

Una pochette da viaggio elegante che comprende ben 5 pennelli per il trucco divisi in due pennelli mono e tre duo per per applicatori diversi. In questo modo diventa facile applicare il trucco. Un prodotto consistente in tessuto saffiano molto resistente e lavabile. Perfetta per essere impeccabile in ogni spostamento.

4)Touch beauty lima per unghie elettrica

Una fresa professionale per le unghie dotata di varie velocità da regolare sprovvisto di fili. Un modello ricaricabile con le punte in ceramica in grado di rimuovere sia lo smalto che il gel. Adatto non solo per la manicure, ma anche per la pedicure e per rimuovere i calli. Un modello pratico con la batteria che dura fino a 4 ore. Un set dotato anche di cuscinetti e che si può usare ovunque.

5)Bottega Verde – set completo pelle pura

Un set di creme sia per pelli grasse che miste che rende la pelle molto più radiosa e luminosa. Si compone di un gel da applicare sulle imperfezioni che rimuove le impurità e di una crema a base di ingredienti naturali quali zenzero, limone e orzo che ha proprietà purificanti e astringenti. Sono prodotti che purificano la pelle contrastando le impurità, ma anche l’eccesso di sebo.

Oltre offerte beauty del Black Friday, anche le promozioni migliori per la casa e la cucina.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.