Dagli elettrodomestici come il ferro da stiro sino al bollitore, sono alcune delle offerte casa e cucina a disposizione per il Black Friday Amazon 2022

In questi tempo, a causa dei rincari, è molto importante risparmiare e quale occasione migliore per farlo con il Black Friday Amazon. Un evento che permette a molti di approfittare di sconti e offerte in ogni categoria. Qui alcuni dei prodotti più scontati nel reparto casa e cucina aspettando la giornata di shopping folle.

Con il Black Friday, noto come il venerdì nero, negli Stati Uniti si intende il giorno che precede il Ringraziamento che quest’anno cade il 24 novembre. Di conseguenza, questo evento che è l’antipasto dello shopping natalizio comincia il giorno dopo, quindi venerdì 25 novembre. In questa giornata, tutti possono approfittare delle offerte e degli sconti relativi.

Segna l’inizio degli sconti per lo shopping natalizio. Non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa vi sono negozi che approfittano di questo evento per offerte e prezzi al ribasso su qualsiasi settore, come appunto quello di casa e cucina. Gli sconti avranno una durata fino al 28 novembre che culmina con il Cyber Monday dedicato alla tecnologia e ai dispositivi informatici o domotici.

A partire dalla mezzanotte del 25 novembre partono gli sconti, ma sul noto colosso di Amazon, le offerte cominciano già molto prima. Cominciano infatti un po’ prima, a partire dall’8 novembre con gli early Black Friday che anticipano la giornata folle di acquisti.

Black Friday Amazon 2022 casa e cucina: consigli

Ovviamente per fare acquisti durante il Black Friday Amazon non è necessario essere utenti Prime, come successo con l’evento del mese scorso, ovvero il Prime Day. Tutti possono accedere alle offerte di questa giornata, a patto che si iscrivano con le proprie credenziali ad Amazon. Gli iscritti ad Amazon Prime possono però avere la possibilità di visionare le offerte con circa mezz’ora in anticipo.

Per acquistare su Amazon in occasione di questo evento nel settore casa e cucina, basta recarsi nella categoria interessata e selezionare i prodotti che hanno la dicitura Black Friday, solitamente evidenziata in blu, per rendersi conto delle tantissime offerte a disposizione. In questo settore, si possono trovare sconti su elettrodomestici, come aspirapolveri, friggitrici, ma anche candele, tende, ecc.

Fino a gennaio 2023, su Amazon Italia sarà possibile anche usufruire del reso gratuito senza costi aggiuntivi per tutti gli acquisti effettuati nel mese di novembre e dicembre che non hanno soddisfatto determinate richieste o aspettative. Il pagamento dell’ordine effettuato è con carta di credito o di debito, a seconda delle proprie necessità.

In occasione del Black Friday Amazon 2022, è possibile anche usufruire di varie offerte: alcune a tempo, quindi bisogna affrettarsi per cercare di portarle a casa perché si ha solo poco tempo a disposizione, altre sono per tutto il giorno, quindi per tutta la durata dell’evento. Si raccomanda di prestare attenzione in modo da risparmiare parecchio.

Black Friday Amazon 2022: migliori offerte

Per approfittare di offerte a prezzi imperdibili, sul sito di Amazon si trovano prodotti per tutte le tasche. Basta cliccare sulla foto per visionare tutte le offerte relative. Sebbene il Black Friday Amazon non sia ancora cominciato, qui sotto i migliori 5 prodotti del reparto casa e cucina con sconti di cui approfittare fin da ora.

1)Polti Vaporella 2H

Un ferro da stiro del noto marchio italiano Vaporella con caldaia a pressione e tappo per la sicurezza del prodotto. La piastra è in alluminio con l’impugnatura in sughero. Dotata di tappetino poggia ferro e antiscivolo in modo da poterlo usare con la giusta sicurezza. Ottimo per trattare i capi in modo delicato.

2)Songmics 38 cm pouf cubo

Un poggia piedi a forma di cubo disponibile nel colore nero. Un modello pieghevole, quindi adatto per essere portato ovunque. Un pouf testato, sicuro e resistente, oltre che comodo. In grado di reggere fino a due sedute offrendo parecchio spazio. Pratico e versatile: non è utile solo come poggia piedi, ma anche come contenitore. Si adatta a ogni ambiente.

3)Braun MQ20 accessorio mini tritatutto

Un minipimer facile da usare e installare dalle dimensioni compatte e contenute con prestazioni rapide. La lama è in acciaio inox e permette di tritare qualsiasi cosa: dalla carne ai formaggi sino alle verdure, il tutto in poco tempo. Un prodotto antiscivolo nei colori nero e bianco.

4)Kenwood JKP250 bollitore elettrico da viaggio

Un bollitore perfetto per viaggiare con capacità da 0.5 litri e spegnimento automatico. Ha un design contemporaneo che permette di scaldare l’acqua in poco tempo. Si possono preparare tisane, infusi e ottimo per le cucine di piccole dimensioni. In dotazione anche due cucchiaini e due tazze per assaporare la bevanda una volta preparata.

5)iDoo termoventilatore a basso consumo

Un termoventilatore elettrico a basso consumo che permette di ridurre i costi in bolletta. Un modello portatile dotato di telecomando in grado di riscaldare spazi ampi in poco tempo. Un dispositivo sicuro sia per i bambini che gli animali domestici. Si può scegliere tra diverse impostazioni di riscaldamento in base alle proprie esigenze.

Oltre alla casa e alla cucina, ecco anche le offerte del Black Friday Amazon per il benessere della persona.