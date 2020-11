Il Black friday 2020 è l’occasione giusta per acquistare a un minor prezzo prodotti che si desiderano: ecco gli sconti in campo beauty da non perdere assolutamente.

Black Friday 2020: sconti beauty

Ogni anno c’è grande trepidazione in attesa del Black friday.

Per molti, infatti, il “venerdì nero” è l’occasione perfetta per acquistare a prezzi convenienti i regali di Natale. Con questa giornata si dà il via ufficiale allo shopping natalizio.

In campo beauty, per il Black friday 2020, i vari brand hanno pensato a offerte veramente vantaggiose e che fanno gola. Quest’anno la giornata cadrà il 27 novembre e pochi giorni dopo, il 30 novembre, ci sarà anche il Cyber Monday, altro giorno dedicato alle offerte.

Advertisements

Venerdì 27 novembre è quindi il momento perfetto per acquistare creme, make-up, prodotti per la cura del corpo e dei capelli e profumi.

I prodotti da non perdere

Acquistare a un prezzo scontato e conveniente prodotti beauty, dalla detersione al make up, è possibile. Non resta che tenere sott’occhio i siti dei brand che si amano di più per accaparrarsi le offerte migliori e non lasciarsele scappare.

Dai brand low cost a quelli più costosi, nessun marchio salta il Black Friday e proprio per questo la selezione tra cui scegliere è sempre vastissima.

Ecco alcuni prodotti a cui non si può assolutamente rinunciare in occasione degli sconti beauty durante il Black Friday. Alcune offerte saranno valide per un’intera settimana, a partire da lunedì 23 novembre sino a lunedì 30.

Pixi Beauty

Sul sito britannico del brand, che spedisce anche in Italia, saranno attive per il Black friday delle offerte super interessanti. Con l’acquisto di un prodotto dell’intero catalogo proposto, il secondo che si sceglierà sarà acquistabile alla metà del prezzo di listino.

Inoltre, se si superano le 75 sterline di spesa, in omaggio ci sarà il Vitamin C-Caviar.

Charlotte Tilbury

Un’occasione imperdibile per conoscere o fare scorta dei prodotti di Charlotte Tilbury.

In occasione della black week, dal 23 al 30 novembre, sul sito charlottetilbury.com saranno attive delle offerte imperdibili. Dai regali per le feste scontati del 50%, ai pacchetti di prodotti con sconti fino al 45% a partire da martedì 24 novembre, alle Mystery boxes con uno sconto del 50%.

Foreo

Uno dei brand di cura del viso che negli ultimi anni ha avuto maggior successo. Foreo, per il Black friday non si è sicuramente risparmiato con le offerte. Il marchio svedese farà infatti sconti sino al 35%su tutto il catalogo. Le offerte saranno valide sul sito ufficiale di Foreo dal 20 novembre al 4 dicembre 2020.

Bionike

Una base perfetta è l’essenziale per un make-up perfetto. Proprio per questo Bionike, per il Black friday, ha pensato di mettere uno sconto del 40% su tutti i prodotti delle linee Defence Color e Defence Cover.

Korff Milano

Korff, brand italiano di alta cosmesi e skincare, in occasione del Black friday propone uno sconto del 40% su tutti i prodotti del catalogo, dalla detersione al make up occhi, dalla linea Upgrade alla linea Perfect Balance.

Kiko

Imperdibili offerte da Kiko. La promozione che il brand ha decido di proporre è assolutamente irripetibile: 3+3 su tutto l’assortimento. È il momento giusto per accaparrarsi palette, eyeliner, kajal, rossetti, mascara, fondotinta, blush e tutto ciò che occorre per realizzare un make up perfetto.