Se si pensa a Jerry Calà e alla questione sentimentale non viene difficile pensare a una donna in particolare: Mara Venier. Eppure, come molti ben sanno, il matrimonio con la conduttrice è durato tre anni e dopo Venier Calà ha ritrovato l’amore con una nuova donna. Il suo nome è Bettina Castioni, nota imprenditrice. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita.

Bettina Castioni: chi è la moglie di Jerry Calà

Bettina Castioni è nata a Brescia, a Pozzolengo, nel 1969 e attualmente ha 54 anni. Rispetto al marito Jerry Calà Bettina Castioni non appartiene al mondo dello spettacolo, della televisione dei riflettori. Al contrario, la donna sarebbe molto riservata per quanto riguarda la sua vita, tant’è che su di lei non circolano molte informazioni. A tale proposito, infatti, sappiamo che di professione sarebbe una nota imprenditrice, ma non si conoscono i dettagli sul settore del suo lavoro.

Il suo nome è cominciato a circolare all’interno del mondo del gossip a causa della sua relazione con l’attore Jerry Calà.

I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2001, quando ormai il matrimonio tra Calà e Mara Venier era finito da anni (sono stati sposati dal 1984 al 1987). La loro conoscenza è avvenuta in Sardegna e si sono incontrati perché, di fatto, stavano alloggiando entrambi nello stesso hotel.

L’amore tra Bettina Castioni e Jerry Calà

È bastato un primo incontro per fare scattare il colpo di fulmine tra Bettina Castioni e Jerry Calà. Complice dell’incontro? Non ci crederete ma è stata proprio la figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, che, in un certo senso, ha fatto da Cupido.

Ho visto Bettina e mi sono detto che sarebbe stata la madre dei miei figli. Allora ho chiesto a Elisabetta di informarsi, lei mi ha detto che era una brava ragazza.

Dopo avere avuto conferma che Bettina Castioni fosse una brava ragazza, i due hanno avuto la possibilità di chiacchierare a bordo piscina ed è scattato l’amore.

Solo un anno dopo il loro primo incontro, nel 2002, Bettina Castioni e Jerry Calà hanno deciso di sposarsi e nel 2003 è nato Johnny, il loro primo e unico figlio, che oggi ha 20 anni e aspira a fare l’attore proprio come il padre.

Bettina Castioni è presente sui social media?

Bettina Castioni non compare sui social media. Facendo una rapida ricerca su Instagram, ad esempio, non compare alcun profilo a lei connesso, a dimostrazione di quanto, evidentemente, Castioni sia attenta a mantenere privata la sua vita e i suoi affetti più intimi.

L’amore tra Bettina Castioni e Jerry Calà dura ormai da 20 anni e quel colpo di fulmine è stato davvero forte per entrambi. Inutile dire che nel 2023, quando Jerry Calà è stato colpito da un infarto mentre si trovava in un hotel per lavoro, ha fortemente preoccupato la donna e il figlio, prontamente avvisati dall’attore solo dopo l’intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e la preoccupazione è finalmente passata.