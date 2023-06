Madri, una vita d’amore, è il titolo italiano della celebre serie tv spagnola Madres, Amor y vida. Tra i personaggi principali troviamo Marian Ballesteros, interpretata dall’attrice Belén Rueda. Ma chi è? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei: vita privata, carriera, film, età e fisico.

Belén Rueda: età, fisico e film dell’attrice che interpreterà Marián Ballesteros

Belén Rueda è un’attrice e conduttrice televisiva spagnola. Nasce il 16 marzo 1965 a Madrid. In tenera età, a causa di grave problemi respiratori di sua sorella, si trasferisce ad Alicante insieme alla sua famiglia. Dopo aver compiuto 18 anni poi decide di ritornare a Madrid ed è proprio qui che inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Prima come modella, poi presentatrice ed infine attrice. Il suo debutto sul grande schermo risale al 2004, quando viene scelta per interpretare Julia nel film Mare dentro di Alejandro Amenabar. Ruolo con cui si aggiudica anche il prestigioso Premio Goya. Nel 2007 invece prende parte alla pellicola Savage Grace di Tom Kalin e The Orphanage di Juan Antonio Bayona. Recita anche in Con gli occhi dell’assassino di Guillem Morales, I segreti del settimo piano di Patxi Amezcua e tanti altri film. Protagonista nel 2017 anche nella versione spagnola del celebre film Perfetti sconosciuti. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte anche a numerose serie televisive spagnole, come Médico de familia, Los Serrano, Periodistas, La princesa de Eboli, L’ambasciata.

La vita privata di Belén Rueda

Belén Rueda ha avuto una vita sentimentale molto travagliata. A soli 20 anni, a Madrid, incontra Massimo Cecchini. Nonostante la giovane età, i due si innamorano perdutamente e decidono di convolare a nozze nel 1985. Un matrimonio durato solo qualche anno e terminato nel 1987. Dal 2003 al 2006 è stata poi sposata con il produttore Daniel Écija, da cui ha avuto tre figlie: Belén, Maria e Lucia. Una grande storia d’amore segnata purtroppo dalla tragica morte della loro seconda figlia, scomparsa a causa di una malattia al cuore. L’ultima relazione dell’attrice spagnola è quella con l’impresario francese Roger Vincent, dal 2009 al 2014.

Belén Rueda, l’attrice che interpreterà Marian Ballesteros nella nuova serie di Mediaset Infinity

Uno dei suoi ultimi progetti lavorativi risale al 2021, quando ha interpretato Marian Ballesteros nella serie televisiva Madres, Amor y vida. Andata in onda in Spagna per la prima volta nel 2020, da domani, mercoledì 21 giugno, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity. La storia è incentrata sulla vita di cinque madri che lottano al fianco dei propri figli contro delle terribili malattie, all’interno di un ospedale. Nella serie Belén Redua interpretata proprio Marian Ballesteros, la madre di Elsa, un’adolescente colpita da una grave anoressia. Una serie emozionante, commovente, assolutamente da non perdere.