Belen Rodriguez si è sfogata via social contro gli haters che l'hanno presa di mira per un suo video sui social.

Belen Rodriguez si è vista costretta a replicare alle polemiche che l’hanno travolta a causa di un video che la mostrava al parco con sua figlia, Luna Marì.

Belen Rodriguez: la replica agli haters

In queste ore ha fatto il giro dei social un video in cui si vede Belen Rodriguez al parco con sua figlia Luna Marì.

Il video in questione ha sollevato una marea di polemiche in rete e in molti hanno accusato la showgirl di essere “impostata” e di avere “modi da diva” solamente perché ripresa dalle telecamere mentre stava trascorrendo un momento con sua figlia.

Belen ha risposto seccata di aver avuto quel tipo di atteggiamento perché i paparazzi non la lascerebbero vivere in pace i momenti di spensieratezza quotidiana insieme ai suoi figli.

“Io non faccio la f**a, io divento rigida perché vorrei tanto riuscire ad uscire con lei senza essere scattata, chiedi al paparazzo. Gli ho detto “Ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto?”. Quindi è per quello che sono seria, perché me la prendo, perché mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli”, ha tuonato la showgirl, e ancora: “Ma poi di cosa dovrei giustificarmi al parco con mia figlia, con le fotocamere puntate? Mi gira il ca**o e basta.

Tutto qui!”.

La sua replica basterà a placare i commenti al vetriolo nei suoi confronti? In tanti sui social sono impazienti di saperne di più.