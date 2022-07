Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese deve ancora compiere un anno, ma è già una stella dei social. La showgirl argentina condivide spesso immagini che riguardano la bimba e i suoi look dell’estate hanno già attirato la curiosità dei fan.

Luna Marì: i look dell’estate

Tra qualche giorno, la piccola Luna Marì compirà un anno. Molto probabilmente, per questa occasione mamma Belen Rodriguez e papà Antonino Spinalbese metteranno da parte i vecchi rancori e cercheranno di festeggiarla al meglio. Liti in famiglia a parte, la bimba cresce ogni giorno di più ed è davvero bellissima. Con i suoi occhi di ghiaccio incanta quotidianamente i fan di Belen. La showgirl argentina, infatti, condivide sui social parecchie foto della bimba.

Alcune la ritraggono sola, mentre posa in favore dell’obiettivo con i look dell’estate, e altre in compagnia del fratello maggiore Santiago De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Luna Marì tra abiti e body

Essendo questa una delle estati più calde di sempre, Luna Marì indossa spesso il body. In alcune circostanze, mamma Belen la lascia gattonare per casa solo con il pannolone addosso. Quando si esce, però, la Rodriguez preferisce metterle dei bei vestitini. Abiti a fiori o a tinta unita. Ovviamente, non mancano capi del brand Hinnominate, di proprietà di Belen, Cecilia e Jeremias.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Luna Marì: il look del primo compleanno

Cosa indosserà Luna Marì il giorno del primo compleanno? Non possiamo ancora saperlo, ma le scommesse sono aperte. Di certo, mamma Belen sceglierà per lei un look da principessa.