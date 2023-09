Beauty blender: usi della spugna per trucco

Con il beauty blender, una spugna dalla forma di uovo, si stendono prodotti come il blush o correttore in modo uniforme.

Quando si parla di prodotti per il trucco sono davvero tanti gli strumenti che servono per stendere il make up nel modo migliore. Un elemento immancabile nella beauty routine è beauty blender, una spugnetta apposita per il trucco che aiuta a stendere prodotti come fondotinta, blush e anche correttore. Scopriamo come applicarla in modo uniforme.

Beauty blender

Un accessorio fondamentale da usare nell’ambito del make up e del trucco, in generale. Uno strumento come il beauty blender è molto amato e apprezzato dai make up artists. Un prodotto che è stato lanciato agli inizi del 2000, per la precisione nel 2002, da Rea Ann Silva, una imprenditrice in questo settore.

In poco tempo, si è rivelato essere un grande successo usato da moltissime persone, personaggi dello spettacolo e non solo. Si presenta come una spugna dalla forma arrotondata che sembra simile a un piccolo uovo. Un accessorio realizzato con una schiuma particolare e presente anche in molti tutorial e video di make up sui social.

Il beauty blender è considerato un accessorio ideale per il trucco dal momento che aiuta ad applicare il fondotinta, ma anche la crema colorata, il correttore, il blush e tantissimi altri prodotti utili per migliorare il proprio aspetto. Non può assolutamente mancare nella propria beauty routine anche perché si tratta di un prodotto delicato.

Un prodotto molto utile e morbido a contatto con la pelle in grado di donare all’epidermide un aspetto liscio. dona un ottimo finish alla pelle e va distribuito in modo omogeneo. Non è utile soltanto con i prodotti di make up, ma anche di skincare.

Beauty blender: come usarla

Considerando che si tratta di una spugna da usare per stendere nel modo migliore i prodotti di make up, è anche bene sapere come poterla usare dal momento che aiuta a sfumare al meglio il trucco per distribuirlo in maniera omogenea. Prima di tutto, bisogna prepararsi a usarla bagnando questa spugnetta con dell’acqua tiepida.

Infine bisogna strizzarla in modo da rimuovere l’acqua in eccesso. Deve essere umida al momento dell’utilizzo, ma non troppo e non deve perdere le gocce. Per l’uso è poi necessario versare un po’ di prodotto che può essere il blush o il correttore sulla spugna o sul dorso della mano. In seguito si applica il prodotto sulla pelle picchiettando leggermente.

In questo modo, grazie a una spugnetta come beauty blender, è possibile stendere il prodotto in modo omogeneo e uniforme per un effetto che sia fresco e naturale al tempo stesso. Si continua poi a tamponare la spugna sulla pelle finché il prodotto non ha raggiunto la massima coprenza ed è riuscito a uniformarsi del tutto.

La parte non arrotondata è utile per la zona del contorno occhi e del naso. Dotato di una punta affusolata in grado di essere usata per coprire e nascondere alcune imperfezioni o inestetismi. Dopo l’uso bisogna pulirlo con un detergente o sapone delicato per poi risciacquare in modo da eliminare ogni residuo.

Beauty blender Amazon

Una spugnetta che è molto utile per il trucco da ordinare su Amazon con diversi modelli e kit utili. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche e la classifica qui sotto mostra i tre modelli di beauty blender per il trucco scelti tra varie tipologie.

1)Beauty blender spugna da trucco per fondazioni liquide

Un prodotto per applicare il trucco in modo uniforme per un risultato liscio. Adatto anche per il fondotinta o il correttore. Ha una forma arrotondata che garantisce di applicare il trucco rapidamente con una punta sagomata molto precisa. Molto sicuro sulla pelle.

2)Beauty blender spugna da trucco classica

Una spugnetta classica dal colore turchese che permette di ottenere una finitura uniforme. Ha una forma a goccia per applicarla nel modo migliore possibile e permette di nascondere piccoli e grandi inestetismi. Aiuta ad applicare il trucco su tutto il viso stendendolo nel modo giusto.

3)Beautyblender kit de découverte

Un kit di spugnette per il trucco che garantisce una finitura ideale per la pelle. Permette di garantire al viso un aspetto adatto e liscio senza macchie. Dotato di una custodia in modo da portarla sempre con sé ed essere impeccabili in ogni momento ovunque si vada.

