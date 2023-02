Beatrice Valli sta per diventare mamma per la quarta volta e, attraverso le sue stories, ha confessato ai fan alcuni retroscena sul nome che vorrebbe dare alla bambina.

Beatrice Valli: la quarta gravidanza

Questa quarta gravidanza non è stata facile per Beatrice Valli che, a causa di alcuni problemi di salute, dovrà rispettare l’assoluto riposo fino alla nascita della sua quarta figlia.

Attraverso i social l’influencer si è quindi concessa una chiacchierata con i fan, e ha svelato che per il nome della sua bambina avrebbe pensato a Blue o a Celeste. Siccome le altre due figlie dell’influencer si chiamano Bianca e Azzurra, in tanti le avrebbero sconsigliato di scegliere tra uno dei due nomi da lei proposti e infatti lei stessa ha svelato che anche Alba e Matilda sarebbero due nomi in forse per la piccola in arrivo.

Marco Fantini e Beatrice hanno affermato che, una volta vista in volto la loro bambina, sceglieranno il nome che sembra loro più adatto.

Intanto sui social in moltissimi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per l’arrivo della quarta figlia e non vedono l’ora di sapere se i due allargheranno ulteriormente la famiglia. Marco Fantini per il momento non sembra interessato alla questione e lui stesso ha ammesso di essere rimasto sotto shock quando ha scoperto che avrebbe avuto un’altra figlia femmina.

Beatrice invece ha rivelato che durante la gravidanza sarebbe aumentata di 14 chili e ha intimato alle sue fan di non fare lo stesso.