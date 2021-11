Dalla forma tonda e appiattita che, con un piccolo “picciolo” al centro, ricorda quella di una mela, il basco è l’accessorio chic per eccellenza ed è in vetta alle tendenze per l’inverno 2021, anche per via della sua composizione in feltro di lana.

Scopriamo quali sono i modelli da donna assolutamente da non perdere per questa stagione!

Basco, il cappello da donna per l’inverno 2021

Estremamente femminile, il basco è l’accessorio perfetto per dare quel tocco di personalità ai propri outfit durante il periodo invernale, quando tutto il nostro impegno per vestirci viene coperto da piumini e cappotti per via del freddo.

Il mondo della moda infatti propone questo particolare tipo di cappello in tantissimi colori e fantasie, da abbinare a tantissimi look diversi, da quelli più ricercati e chic fino a quelli più moderni e casual.

Come abbinarlo

Non solo colori basic o neutri. Utilizzate il basco per dare colore e ravvivare i vostri look invernali! I più gettonati sono sicuramente quelli che presentano le diverse gradazioni del rosso: da quello più acceso quasi aranciato, al bordeaux, ma tra i colori più di tendenza per l’inverno 2021 ci sono anche il verdone, l’ocra e il fucsia.

L’accoppiata tra il basco e il cappotto nero, è quella più classica. Se si vuole osare però, lo si può fare con un cappotto dello stesso colore del basco, effetto ton sur ton. In tantissime lo abbinano anche ad una sciarpa con fantasia, in particolare quella tartan che tra i colori ha il verde e il rosso, oppure ad una sciarpa in tinta unita come il berretto stesso.

Se invece non siete tra quei tipi di persone che amano i colori sgargianti o quelli troppo scuri, potrete optare per i colori pastello, che daranno un tocco di allegria alle giornate grigie dell’inverno ma senza mai esagerare.

Per un effetto più elegante potrete poi chiudere il cappotto, rendendo l’accoppiata con il basco protagonista del vostro outfit. Se invece volete seguire le tendenze potrete portarlo aperto, per far intravedere il pantalone o la gonna che avrete deciso di indossare, magari anche loro abbinati al basco.

I materiali e le fantasie

Non solo quello classico in feltro di lana e tinta unita, il basco si può trovare anche in diversi materiali e fantasie. All’uncinetto, ma anche in pelle o in ecopelle, nero oppure sui toni del marrone, ideale per creare outfit ultra moderni.

Molto elegante è il basco decorato con perle di ogni dimensione. Un accessorio particolare che si può indossare anche su outfit più casual, per renderli più personalizzati.

Ci sono poi modelli davvero carini ed originali che hanno piccoli ricami a tema o forme davvero simpatiche come quello a forma di mela, che vuole richiamare proprio la forma a cui si ispira questo tipo di berretto. Se siete quel tipo di ragazze che amano i look “cute” tipici dei fumetti giapponesi, questo tipo di basco è quello che fa per voi.