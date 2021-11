Uno dei capi indispensabili da indossare durante quelli che sono i mesi più freddi è sicuramente il piumino. Un capospalla a volte elegante, a volte invece molto estroso che bisogna saper abbinare se si vogliono sfoggiare outfit davvero di tendenza. Ecco come farlo con i modelli più in voga per l’inverno 2021.

Come abbinare il piumino per l’inverno 2021

Una delle domande più comuni quando si tratta di indossare un piumino, è se questo possa minare o meno al nostro stile o alla nostra femminilità. Per via delle sue dimensioni infatti, questo capospalla tende a nascondere le forme e, certamente, nasconde l’outfit che tanto ci siamo impegnate a realizzare. Ecco quindi tutti i modi in cui abbinarlo per renderlo parte integrante del nostro look.

Qualche trucchetto di stile

Per capire quali siano i capi più adatti da abbinare ad un piumino bisogna scegliere un punto di partenza da cui iniziare. Per esempio, si può pensare prima di tutto allo stile che vogliamo avere: chic, casual, più rock oppure un look più ’80s, tornato tra le tendenze della stagione.

Oppure si può partire dai colori, per esempio, se dobbiamo indossare un piumino colorato, sceglieremo per contrasto un total black o un altro colore basic. Se invece è il piumino ad essere nero, potremmo sbizzarrirci creando gli outfit più colorati, accostando diverse sfumature oppure adottando un look ton sur tone.

Lungo e con cintura

Esistono diversi modelli di piumino, il più elegante è sicuramente quello lungo, che può arrivare anche alle caviglie. Non è detto però che la lunghezza nasconda interamente l’outfit. Se non fa troppo freddo infatti, si possono portare slacciati o parzialmente chiusi (specialmente se oltre alla zip hanno anche i bottoni a pressione). Per un look casual si può abbinare il piumino ad un paio di jeans, una salopette in denim oppure in velluto a coste, il tutto completato da una sneaker bianca, estremamente di tendenza per l’inverno 2021 oppure da un paio di anfibi neri o colorati.

Da non sottovalutare anche l’accostamento con un maglione o una maglia a dolcevita che spuntano da sotto il piumino e vanno a slanciare la figura. Per look più eleganti invece, si potranno sostituire jeans e salopette con pantaloni in tessuto o gonne midi e anfibi e sneaker con un paio di décolleté o stivali da portare con un paio di parigine oppure con collant in cashmere tanto chic quanto perfetti per resistere alle basse temperature.

Il modello cropped

Di tendenza per l’inverno 2021 è anche il piumino cropped. Si tratta di un modello molto corto, dal taglio quadrato, anche chiamato “box”, ovvero “a scatola”. Perfetto se vogliamo mettere in evidenza il nostro outfit che sia per un’occasione serale oppure diurna.

Per un gioco di forme che aiuti a mettere in risalto la nostra figura, in questo caso è meglio scegliere capi bottom che valorizzino il punto vita, come gonne a tubino a vita alta oppure pantaloni scampanati più stretti in alto. Per evidenziare il tutto, anche in questo caso, bisognerà indossare un tacco.