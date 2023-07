Tutti i look capelli e le pettinature viste in Barbie - il film

Barbie-il film e i suoi mille bellissimi look da copiare: quali sono i look e le acconciature capelli più belli da non perdere? Scopriamo insieme come copiare gli splendidi look della bambola Mattel più famosa del mondo!

Barbie-il film: tutti i look capelli top

Uscirà il prossimo 20 luglio in tutti i cinema, la coloratissima pellicola Barbie, un film ad alto tasso di rosa e di dolcezza, ma dove non mancheranno tanti spunti di riflessione.

Il primo bellissimo hair look da copiare, è sicuramente quello più iconico di Barbie: capelli lunghissimi e biondi platino, molto anni ’80 se fermati da una grande fascia colorata, in cotone elastico.

Anche Ken, l’inseparabile fidanzato di Barbie, che la seguirà in una mirabolante avventura sulla terra, tra la gente comune, sfoggia un look davvero niente male: il celebre attore Ryan Gosling, che lo impersona, porta infatti un taglio di capelli corto, con ciuffo, della stessa sfumatura di biondo della protagonista.

La bella Margot Robbie, che interpreta quindi la celebre icona del marchio Mattel, ci ricorda molto una diva degli anni ’80, in uno dei look più rappresentativi: quello in cui la ragazza indossa un bikini a vita alta, abbinando il tutto ad una chioma fluente, con splendide e vaporose onde.

Bellissime anche le scene in cui la protagonista guida una macchina rosa confetto, sfoggiando una maxi treccia laterale degna di un look da ricevimento.

Altro look, assolutamente da copiare: una semplice coda alta, fermata però da un fiocco gigante, e impreziosita da una frangia a tendina, che sta così bene su lineamenti dolci come quelli di Margot.

Neanche a dirlo: il colore della stagione estiva 2023, è il biondo platino!

Barbie-il film: non solo per ragazzi

La trama di questo film, diretto da Greta Gerwig, è più profonda e complessa di quanto non sembri: infatti, Barbie nella storia viene cacciata da Barbieland, perché non è perfetta. I suoi piedi iniziano a perdere le caratteristiche tipiche di una bambola, e lei inizia a sentirsi sempre più umana.

Sarà proprio vivendo tante avventure nel mondo dei comuni mortali, sempre insieme a Ken, che Barbie capirà quale sia davvero, la sua strada. E soprattutto, che la vita può essere più complessa e molto più divertente, di un suo banale stereotipo. Un film atteso da tutti: Gen Z, millennial e boomer.

Barbie icona di stile

Abbiamo parlato dell’hair style e delle pettinature: ma quali sono gli altri dettagli di stile che possiamo copiare da Barbie?

Sicuramente gli splendidi bikini anni ’50, ma anche il grazioso look total fucsia (non rosa barbie, fucsia!), ispirato al Texas.

E per il make up? un gloss lucidissimo ad effetto vinile, che faccia risaltare nel migliore dei modi il sorriso, rivelando denti bianchissimi.

E per gli accessori? Gioielli importanti e luccicanti, ma anche cerchietti e fasce in tinta con l’outfit, in stampe vivaci o colorate.

Barbie incarna senza dubbio l’icona della ragazza americana perfetta: a noi, in questo film piace ancora di più, poiché tanta perfezione viene proprio sdoganata. Barbie ora è bellissima sì, ma imperfetta e molto più umana. E quindi, più vicina a noi.