La bambola più amata del mondo è tornata e a farlo con lei sono anche i suoi capelli, rigorosamente biondi, biondissimi. Ormai il film di Barbie sta lanciando una tendenza dietro l’altra e ora è il turno del Barbie Blonde Hair, trend che vede un’esplosione di biondo ovunque. Il fenomeno di Barbie continua: alla scoperta della tendenza!

Barbie Blonde Hair: la nuova tendenza capelli che sta spopolando

Che Barbie sia da sempre un’icona fashion e di bellezza ormai è più che assodato. Da quando è uscita la notizia sul nuovo film di Greta Gerwing dove sarà la bellissima Margot Robbie a interpretare la bambola Mattel, sembra quasi che nel mondo sia esplosa una vera e propria mania: il fenomeno Barbie ha conquistato tutti e tutte indistintamente.

A fare capolino nella classifica delle tendenza ora c’è il Barbie Blonde Hair, un trend che riguarda solo ed esclusivamente i capelli.

Si tratta di una tendenza molto gettonata sui social, specialmente su TikTok, dove scorrono all’impazzata video in cui il colore must have del momento è, indovinate un po’, il biondo di Barbie. Più biondo è, meglio è, la regola appare chiara.

Ma che colore è nello specifico il Barbie Blonde? Il colore ispirato alla bambola è un biondo dorato molto chiaro, quasi colore buccia di banana. La tonalità tende al calda e il colore è uniforme a partire dalle radici fino alle punte. Non ci sono sfumature, non ci sono schiariture o degradé di alcun tipo: il Barbie Blonde Hair è tendenzialmente omogeneo, anche se non si escludono altre tecniche di colorazione.

Resta importante seguire con attenzione il sottotono della pelle: non è infatti detto che il biondo debba essere uguale per tutti e per tutte, anzi. In base alla tonalità della propria pelle, infatti, ci sarà biondo e biondo specifico: provate a immaginare il biondo di Gigi Hadid o quello di Elsa Hok; si tratta sì di biondi, ma biondi differenti in base alla carnagione.

Barbie Blonde Hair: come mantenere il colore della nuova tendenza

La nuova tendenza capelli che sta spopolando ovunque richiede però un po’ di attenzione e di cura per essere mantenuta. Il Barbie Blonde Hair ha bisogno di essere trattato affinché non ricada nel classico e poco estetico giallo. Per evitare dunque che il biondo si ingiallisca troppo e male, è consigliabile andare dal parrucchiere per ritoccare il colore e renderlo sempre luminoso o, eventualmente, ricorrere all’utilizzo personale di shampoo, balsami e maschere viola, perfette per tonalizzare i capelli. Con l’uso di tali prodotti, infatti, il Barbie Blonde sarà mantenuto alla perfezione e non correrete il rischio di perdere la vostra amata tonalità bionda.

Se anche voi non vede l’ora di perdervi nel magico mondo di Barbieland e amate le tendenze, il Barbie Blonde Hair è la tendenza che non potete tralasciare. Un bel biondo acceso e luminoso, da sfoggiare con grande sicurezza durante la bella stagione. Abbinate al vostro Barbie Blonde un outfit en pendant: tanto rosa, tantissimo rosa, ma puntate anche sul bianco, altro colore che si sposa alla perfezione con il trend dei capelli.

Il Barbie Blonde vi conquisterà!