Con l’arrivo della bella stagione arriva immancabilmente, per migliaia di donne dai capelli scuri, la voglia di schiarirli. Tra le modalità più diffuse c’è sicuramente il balayage, la cui tecnica si presta particolarmente per realizzare sfumature personalizzate in base al colore di partenza. Una delle nuances più richieste è il balayage caramello, da provare assolutamente se si appartiene alle stagioni primavera o autunno dell’armocromia e se si hanno capelli castani.

Cos’è il balayage

Il balayage è quella specifica tecnica utilizzata dai parrucchieri per schiarire i capelli mantenendo un effetto armonico con i colori naturali della chioma. Se si vuole evitare la tinta, ma si desidera comunque cambiare, senza il rischio di avere uno stacco netto a metà lunghezza, la soluzione migliore è proprio questa modalità. Il segreto sta nel fatto che si interviene su tutta la testa, e non solo sulle lunghezze come avviene con lo shatush, e ciò rende il risultato veramente naturale. Porzione dopo porzione, si procede a schiarire ogni ciocca seguendo il movimento originale della capigliatura. Si tratta di una tecnica versatile che si presta a tagli sia lunghi, che corti e a diverse tipologie di capello. La tonalità che più si adatta a chi ha i capelli castani è il balayage caramello con riflessi caldi, luminosi e brillanti, che regalano luminosità al viso.

Balayage caramello, tutto ciò che c’è da sapere

Il balayage caramello è adatto a chi ha capelli castani e desidera illuminare il viso, riproducendo l’effetto delle schiariture del sole in estate.

Balayage caramello su capelli scuri

Se si parte da una base castano scuro, la schiaritura sarà graduale e iniziando con riflessi dorati, si passa a un biondo miele sulle punte. Per ottenere un effetto ancora più naturale si può applicare il colore a mano libera.

Balayage caramello su capelli castano medio

La schiaritura su capelli di color castano medio potrà raggiungere tonalità di biondo dorato molto chiare. Vale sempre la regola di partire dalla base con una sfumatura più scura per creare continuità con la chioma naturale, sino a schiarire maggiormente sulle punte.

Balayage caramello su capelli corti

Per chi ha i capelli medio-corti la tecnica del balayage è perfetta per dare tridimensionalità al taglio. Andando a schiarire solo determinate ciocche di capelli si può creare un effetto armonico, che addolcisce i lineamenti e rende particolare ogni taglio.

Balayage su capelli ricci

Chi ha i capelli ricci solitamente è più restio a trattarli. Il balayage caramello, senza andare a rovinare la chioma, è perfetto per chi ha un taglio scalato e incornicia il viso dandogli una nuova luce.