Anorgasmia femminile: come combatterla a settembre

Avere una vita sessuale soddisfacente è molto appagante e fa bene anche alla coppia, non solo al singolo. In alcuni momenti della vita può succedere che la donna vada incontro a problemi di anorgasmia femminile che è possibile superare in modo naturale. Scopriamo le varie tipologie e come far nascere nuovamente la passione e il desiderio.

Anorgasmia femminile

Una condizione che molte donne attraversano e con cui si fa riferimento alla difficoltà da parte della donna, di provare e raggiungere il massimo del piacere sessuale. Il termine anorgasmia femminile non è altro che la mancanza di orgasmo dovuta a una serie di fattori che possono sicuramente incidere sul rapporto e la sfera relazionale di coppia.

Potrebbe essere dovuta a una serie di fattori che riguardano sia l’aspetto emotivo che fisico, ma anche problemi all’interno della coppia, in generale. La difficoltà in uno di questi aspetti sicuramente influisce sul rapporto e, quindi, sull’impossibilità da parte del sesso femminile, di provare e raggiungere l’apice del godimento mentre si fa l’amore con il partner.

Le cause dell’anorgasmia femminile possono sicuramente essere di natura fisica, quindi dovuto a problemi ginecologici che possono rendere difficile il sesso e la penetrazione. Consumare in maniera smodata delle sostanze come alcool e fumo rischia di causare problemi, oltre ovviamente a portare a un minor afflusso agli organi sessuali.

Man mano che si va avanti con l’età, si va incontro a dei cambiamenti, non solo ormonali, ma anche anatomici che rendono difficile il rapporto sessuale. Durante la fase della menopausa, la donna subisce un calo degli estrogeni che ha un impatto sulla sessualità. Ci sono poi motivi psicologici, come poca fiducia in sé stessi, ma anche ansia che vanno a incidere.

Anorgasmia femminile: tipi

Il termine anorgasmia femminile non riguarda l’assenza di piacere, come facilmente intuibile, ma pone l’attenzione sulla difficoltà di raggiungere l’orgasmo che può essere assente o del tutto ritardato. Una condizione che si sviluppa anche in seguito a una fase di eccitamento sessuale. Prima di capire come risolvere il problema, ci sono diverse tipologie da affrontare.

Una condizione che tende a suddividersi in diversi aspetti e fasi. Può essere di tipo primaria, quando il disturbo è sempre presente, quindi accompagna la donna sin dall’inizio della vita sessuale e non dipende da cause varie, ma ha sempre fatto parte di lei. Vi è poi il tipo secondario che, come dice il termine, sopraggiunge in un secondo momento, a seguito di alcuni problemi che possono incidere.

C’è poi un’altra distinzione che bisogna fare ed è dovuta alla differenza tra anorgasmia generalizzata, che è sempre presente. Una situazione del genere costituisce però un ostacolo sia per il raggiungimento dell’orgasmo coitale, ma anche clitorideo, quindi durante la masturbazione. Un altro tipo è nota come situazione e riguarda alcune situazioni che possono palesarsi o con tipi di stimolazione diversa.

La donna può avere difficoltà a raggiungere l’orgasmo con il partner, ma può provarlo durante la masturbazione.

