Quanto conta il sesso nella coppia? Vediamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto conta il sesso nella coppia?

Fermo restando che al giorno d’oggi avere una relazione sana e felice è molto più difficile rispetto al passato, concentriamoci sull’importanza del sesso nella coppia. Senza dubbio ha la sua importanza, anzi per 7 persone su 10 è determinante. Del resto condividere l’intimità con chi si ama è qualcosa di meraviglioso che però spesso tende a diventare quasi un obbligo o un’abitudine con il trascorrere del tempo, fino a quando si smette di farlo. Le cause sono molteplici, invecchiando capita molto spesso che il desiderio sessuale cali, soprattutto ad esempio quando le donne entrano in menopausa, o quando gli uomini cominciano ad avere problemi di erezione. A volte invece si smette perché non si prova più attrazione per la persona con cui si sta, che però si decide di non lasciare, vuoi per abitudine, vuoi perché non si vuole restare soli, vuoi perché non si vuole far soffrire l’altro. In poche parole trovare coppie che dopo tanti anni insieme fanno ancora regolarmente sesso e lo fanno perché lo desiderano, non è facile. Pensate che secondo un’indagine condotta nel Regno Unito il 29 % degli intervistati ha rivelato di essere impegnato in una relazione senza sesso.

Quanto conta il sesso nella coppia: per 7 persone su 10 è determinante

Come abbiamo appena visto, per sette persone su dieci il sesso è determinante in una relazione, anche se nel Regno Unito il 29 % degli intervistati per un sondaggio ha rivelato di essere impegnato in una relazione senza sesso. Oggi infatti stiamo entrando in una vera e propria sex recession, di cui parleremo tra poco. Tornando al sesso nella coppia, molte volte è proprio la mancanza di sesso a portare alla separazione. Per molte persone infatti l’intesa sessuale e il desiderio sessuale verso il partner sono fondamentali e, se vengono a mancare, è meglio troncare la relazione. Una relazione sana e felice si deve ovviamente basare anche su altro, sul dialogo, sul rispetto, sulla fiducia, ma il sesso è anch’esso importante e, se ci sono problemi, è giusto che se ne parli all’interno della coppia.

Quanto conta il sesso nella coppia: la sex recession

Il sesso è importante nella coppia ma è anche vero che siamo nel pieno di una sex recession. I giovani infatti fanno molto meno sesso rispetto ai giovani del passato. Ma, per quale motivo? A quanto pare, secondo alcune indagini, oggi la maggior parte di giovani, e non solo, preferisce di gran lunga guardare una serie tv piuttosto che fare sesso. Nel corso di uno studio dal 2009 al 2018 la maggior parte degli intervistati ha infatti ammesso di fare sempre meno sesso. Sembra inoltre che tra i giovani di oggi ci sia un vero e proprio calo di interesse verso l’atto sessuale. Ma non è finita qui, ci sono stati anche diversi personaggi famosi, nel corso degli anni, che hanno rivelato senza problemi di non fare, o non aver fatto, sesso da/per anni, come ad esempio Loredana Bertè, Emma Marrone, Walter Nudo, Alessandro Greco e Flavia Vento.